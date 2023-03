Montante de 1,2 milhões de contos já foram investidos em Santo Antão no setor de água e saneamento – MAA

2/03/2023 17:27 - Modificado em 2/03/2023 17:27

Enquadrado na conferência intitulada “Desenvolvimento de Santo Antão”, realizada na tarde de ontem, 1 de Março, na ilha, o Ministro da Agricultura e Ambiente apresentou um balanço dos grandes projetos e medidas políticas concretizadas na ilha das montanhas nos setores da água saneamento e agricultura desde o ano de 2016.

“Cerca de 1,2 milhões de contos já foram investidos em Santo Antão desde 2016 no setor de água e saneamento, nível da penetração de sistemas renováveis a ilha já conta com uma cobertura de 63%, ultrapassando a meta nacional de 60%”, avançou Gilberto Silva.

O ministro falou em ganhos significativos que a ilha registou, relativamente ao acesso e taxa de cobertura de ligação de água com um incremento de cerca de 5%, passando de 79% para 82,7% com investimentos muito concretos.

Um outro projeto que mereceu destaque na apresentação do Ministro foi o projeto de adução e distribuição de água no Planalto Norte, que será inaugurado no dia 4 de Março, orçado em quase 92 mil contos e que deve beneficiar 8 comunidades

Gilberto Silva sublinhou que esta visa promover o desenvolvimento sustentável das comunidades do Planalto Norte, através do acesso à água potável para consumo humano, mediante a utilização de tecnologias limpa, que contribuam para a mitigação das mudanças climáticas e para a criação de mecanismos sustentáveis de emprego e fixação da população.

Esta que tem sido umas das principais reivindicações da população, pretende resolver em grande medida a questão do acesso e a taxa de água e saneamento na ilha, bem como a geração de mais empregos.

Relativamente à agricultura, Silva referiu que os resultados das várias intervenções deste setor contribuíram para o aumento significativo de sistemas de mobilização de água através de sistemas fotovoltaicos, dos 46 furos existentes, 29 já dispõem de sistemas fotovoltaicos instalados, o que corresponde a 63%, ultrapassando a meta nacional que é de 60%.

Em Porto Novo, enumerou, foram instaladas mais 10 parcelas agrícolas, 8 periurbanas e 2 urbanas, beneficiando cerca de 276 agricultores, enquanto que a taxa de cobertura de rega gota a gota em porto novo ronda os 56%, Ribeira Grande 18% e Paúl 7%.

A conferência “Desenvolvimento de Santo Antão” teve como foco fazer um balanço dos grandes projetos e medidas políticas concretizadas na ilha, perspetivar os projetos futuros e identificar possíveis áreas de intervenção.