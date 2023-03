Santo Antão: Sem receber durante dois meses trabalhadores deitam murro abaixo e recebem salários em atraso

1/03/2023 23:07



Os trabalhadores da estrada de penetração no vale de Figueiral do Paul, que estavam com salários em atraso, conseguiram receber, ainda hoje, os dois meses de salários, depois da manifestação que realizaram esta manhã.

A informação foi avançada à Inforpress pelo representante das subempreiteiras, Alex Construções e Brandão Neves Construções, Victor Neves, que assegurou já ter o cheque em mãos e, de imediato, vai proceder ao pagamento a esses trabalhadores.

São catorze trabalhadores que, em declarações hoje à imprensa, afirmaram que já tinham perdido a paciência de tanto esperar para receber os dois meses de salários em atraso.

Por isso, hoje de manhã, em jeito de protesto, começaram a deitar abaixo os muros de protecção da estrada e ameaçavam continuar a derrubar o muro caso não recebessem o que lhes era devido, pela empreiteira Armando Cunha, responsável pela obra, nessa altura.

Os trabalhadores alegavam que não queriam deitar abaixo o trabalho feito, mas que já tinham chegado ao extremo. E

ssa estrada, de apenas dois quilómetros de extensão, está orçada em 119 mil contos, o que significa um custo de cerca de 80 mil contos por quilómetro e deveria ser executada em oito meses.