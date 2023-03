Ministro da Administração Interna aponta para situação de “estabilidade” da criminalidade no País

1/03/2023 15:42 - Modificado em 1/03/2023 15:42

O ministro da Administração Interna, Paulo Rocha, apontou hoje para a situação de “estabilidade” da criminalidade em Cabo Verde, depois do pico registado em Dezembro, particularmente, na cidade da Praia.

“Estamos com uma situação de alguma estabilidade, particularmente na Praia”, começou por dizer o governante, que falava à imprensa no final da cerimónia de encerramento XI curso de formação de agentes da Polícia Nacional, que decorreu na manhã de hoje no Centro de Formação da Polícia Nacional

“No resto do País temos uma estabilidade também, mas ressaltamos sempre que o acompanhamento é permanente porque os desafios são enormes, particularmente, com a questão da delinquência juvenil”, prosseguiu.

Para estancar a delinquência juvenil, na perspectiva da Administração Interna e da Polícia Nacional, Paulo Rocha disse que a aposta é sempre na prevenção policial, bem como na reacção policial rápida e no reforço do patrulhamento.

“Agora, a nível de outros factores, designadamente da família e da educação, estão em marcha diversas acções que os sectores têm divulgado, designadamente, a nível da Família e da Inclusão Social e da Educação, temos a problemática do abandono escolar, visando sempre reforçar a prevenção nesta faixa etária que é bastante sensível”, completou.

As autoridades policiais têm nos últimos meses desenvolvido várias operações em diversos bairros da Cidade da Praia com o intuito de estancar a criminalidade.

Recentemente, o tribunal da Praia mandou para a prisão preventiva 44 arguidos detidos na sequência da megaoperação conjunta, envolvendo a Polícia Judiciária e a Polícia Nacional, com mandados de busca, detenção e apreensão, realizada em Fevereiro último no bairro de Achada de Santo António, na Cidade da Praia.

