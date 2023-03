Emmanuel Macron viaja para África com nova estratégia

De viagem a quatro países africanos – Angola, Gabão, República do Congo e República Democrática do Congo –, Macron invoca menos presença militar e mais humildade da França para com África.

O Presidente francês Emmanuel Macron inicia a sua viagem de vários dias ao continente africano com um estrondo: pouco antes da sua partida para o Gabão prevista para quarta-feira, Macron invocou uma nova política africana no Palácio do Eliseu que não deveria ser marcada pela presença militar mas sim pela humildade.

Macron afirmou na segunda-feira (27.02) em Paris que a França deve mostrar “humildade profunda” em África. Por conseguinte, isto inclui também a “redução notável” da sua presença militar em África, que deverá ser implementada nos próximos meses.

Esta “reorganização” não é, contudo, um retiro, salientou Macron, que se deslocará a Angola, República do Congo e República Democrática do Congo, na sequência da sua visita ao Gabão. Por outro lado, Macron quer intensificar as relações económicas.

Emmanuel Macron já tinha anunciado uma nova política para África no início da sua presidência. O seu discurso aos estudantes no Burkina Faso, em Novembro de 2017, no qual apelou a um afastamento da “Françafrique”, a influência neo colonial da França em África, foi muito discutido.

O próprio Macron referiu-se a este discurso na segunda-feira, e os analistas também traçam paralelos. O objectivo de Macron é enfatizar mais modéstia do que no passado, diz Alex Vines, chefe do programa África no thinktank londrino Chatham House, por exemplo.

Vines faz uma avaliação positiva do discurso de segunda-feira numa entrevista com DW: “É um tom muito diferente de há seis anos atrás, quando Macron fez o seu discurso principal sobre a política da África francesa em Ouagadougou”.

Ele diz que o discurso mostra as deliberações que tiveram lugar no Palácio do Eliseu, mas também no Ministério dos Negócios Estrangeiros, sobre como a França precisa de mudar a sua política para África à luz da realidade e dos reveses que o país tem sofrido, particularmente no Sahel.

O principal objectivo é colocar as bases militares francesas que permanecem no continente africano sob forte influência africana – e há muitas delas, por exemplo no Chade, Níger, Costa do Marfim e Djibuti, diz Vines numa entrevista com DW.

No futuro, as bases militares deverão continuar a operar em conjunto com os soldados locais ou ser convertidas em academias militares. Recentemente, o número de forças francesas no continente africano já tinha diminuído de 5000 para 3000.

