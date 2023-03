Polícia Nacional reforçada com mais 132 efectivos

1/03/2023 15:39 - Modificado em 1/03/2023 15:39

A

A Polícia Nacional (PN) foi reforçada com mais 132 novos agentes que integraram o XI curso de formação dos agentes da 2ª classe, encerrado hoje numa cerimónia presidida pelo ministro da Administração Interna, Paulo Rocha.

Em declarações à imprensa no final da cerimónia de encerramento deste curso de formação de agentes da PN, o ministro Paulo Rocha detalhou que o número de efectivos ronda sempre os dois mil homens, mas que tem havido “muitas saídas ao longo dos anos, principalmente por causa das aposentações”.

“Depois temos abandonos e em terceiro lugar temos medidas disciplinares. Existe um défice. Não tenho um número certo aqui, mas é facto que nós temos défice. Temos algumas ilhas com maior carência e este contingente vem reforçar onde precisamos, com carácter de mais prioridade”, acrescentou.

Paulo Rocha disse, entretanto, que há carência de efectivos, neste momento, em Santo Antão, Fogo, Mosteiros, Praia e Tarrafal.

No seu discurso, este governante pediu ainda aos recém-formados um “compromisso firme e forte” com a instituição, sublinhando que, ao longo do desempenho das suas funções, os novos agentes depararão com “muitos desafios”.

Desde 2019 que não havia incorporação de novos agentes na instituição.

Inforpress/Fim