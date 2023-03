Mundial Basket: Cabo Verde conhece adversários a 29 de Abril em sorteio a realizar-se nas Filipinas

1/03/2023 15:37 - Modificado em 1/03/2023 15:37

A selecção de Cabo Verde de basquetebol, sénior masculina, vai conhecer os seus adversários no Mundial’2023 no sorteio a ser realizado no dia 29 de Abril, no Araneta Coliseum, em Manila, nas Filipinas, um dos países sede da competição.

As 32 selecções participantes foram conhecidas no passado dia 26 de Fevereiro com o encerramento das partidas de qualificação das quatro zonas de qualificação designadamente África, Américas, Ásia e Europa.

Cabo Verde, Geórgia, Letónia e Sudão do Sul vão ser as estreantes na competição, enquanto que Egipto, Finlândia, Líbano, México e Eslovénia regressam aos grandes palcos, informa a página oficial da Federação Internacional de Basquetebol (FIBA).

A selecção cabo-verdiana de basquetebol qualificou-se pela primeira vez para o Mundial da modalidade, ao vencer, no domingo, 26, a sua congénere da Costa do Marfim (79-64).

Cabo Verde terminou a fase de qualificação na terceira posição do grupo E com 16 pontos, os mesmos que Angola, numa poule vencida pela Costa do Marfim com 18 pontos.

Sudão do Sul, Costa do Marfim, Egipto, Angola e Cabo Verde vão ser os representantes africanos na grande montra do basquetebol mundial.

O Mundial’2023 vai contar com a participação de 32 equipas em vez do habitual 24 e acontecerá entre 25 de Agosto e 10 de Setembro no Japão, na Indonésia e nas Filipinas.

Selecções apuradas por continente:

África: Angola, Cabo Verde, Costa do Marfim, Egipto e Sudão do Sul.

Américas: Brasil, Canadá, República Dominicana, México, Porto Rico, EUA e Venezuela.

Ásia: Austrália, China, Irão, Japão, Jordânia, Líbano, Nova Zelândia e Filipinas.

Europa: França, Finlândia, Geórgia, Alemanha, Grécia, Itália, Letónia, Lituânia, Montenegro, Sérvia, Eslovénia e Espanha.

Inforpress