Gás butano e gasolina mais caros neste mês de Março

1/03/2023 15:08 - Modificado em 1/03/2023 15:08

A tabela de preços máximos estabelecidos pela Agência Reguladora Multissectorial da Economia (ARME) volta a sofrer alterações, desta feita com os preços do butano, da gasolina e do fuel óleo 380 aumentarem a partir deste dia 1 de Março, enquanto que o preço do gasóleo sofreu uma redução.

Conforme a nova tabela de preços da ARME, o gás butano passa a ser vendido a granel por 162,90 ESC/Kg; sendo que as garrafas de 3KG passam de 439 escudos a 464,00 escudos; as de 6Kg de 924 escudos a 978 escudos; as 12,5Kg de 1924,00 escudos a 2037 escudos e as 55 Kg de 8466,00 escudos a 8961,00 escudos.

Já a gasolina passa de 138,90 ESC/L para 143,10 ESC/L; o petróleo de 158,00 ESC/L para 151,40 ESC/L; o gasóleo normal de 142,90 ESC/L para 134,90 ESC/L; o gasóleo para electricidade de 133,80 ESC/L para 125,90 ESC/L; o gasóleo marinha de 112,10 ESC/L para 105,30 ESC/L; Fuel 380 de 89,70 ESC/Kg para 95,40 ESC/Kg e Fuel 180 de 99,40 ESC/Kg para 99,10 ESC/Kg.

A ARME explica que,no mercado interno os preços do Butano, da Gasolina e do Fuel óleo 380 aumentaram em 5,85%, 3,02% e 1,06%, respetivamente, enquanto, os preços do Petróleo, do Gasóleo Normal, do Gasóleo Electricidade, do Gasóleo Marinha e do Fuelóleo 180 diminuíram em 4,18%, 5,60%, 5,90%, 6,07% e 0,30%, respectivamente.

“Tudo somado, corresponde a um decréscimo médio dos preços dos combustíveis de 1,51 por cento”, sublinhou.

Quando comparado com o período homólogo, a variação média dos preços dos combustíveis corresponde a um aumento de 3,83% e, relativamente à variação média ao longo do ano em curso, corresponde a um acréscimo de 0,41 por cento.