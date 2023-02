Brincadeira sobre “Quem usa tatuagens são os bandidos”, terá sido o mote para morte da criança de 6 anos no Bairro de Jamaica – Praia

28/02/2023 16:04 - Modificado em 28/02/2023 17:06

O adolescente de 13 anos que matou a criança de 6 anos, está tranquilo e sereno… e não mostra por hora nenhum tipo inibição em relação ao crime ocorrido constatação do Diretor do Centro Orlando Pantera, o psicólogo Nilson Mendes.

O Menor encontra-se desde ontem á noite nas instalações do Centro Sócio-Educativo Orlando Pantera, vai passar um período de isolamento por 3 dias. Por hora, diz o Diretor do Centro, o psicólogo Nilson Mendes, o adolescente esta calmo tranquilo e sereno. O mesmo não se pode dizer da família do adolescente que hoje de manhã foi recebida pelo Diretor do Centro Orlando Pantera.

Nilson Mendes avança, porém, que o estado de espírito do menor pode sofrer alguma alteração a partir do momento que vier a entender a gravidade da situação.

O Menor, explica Nilson Mendes vai receber acompanhamento psicológico, imediatamente. O Adolescente ainda não foi presente ao Juiz, segundo nos confirmou Nilson Mendes, para que seja aplicada a medida socioeducativa de acordo com a lei de proteção de menores infratores.

O miúdo de 13 anos, que estuda o 7º ano de escolaridade é apontado como um rapaz calmo que nunca sequer levou uma advertência na escola. O menor, vive com a mãe e o pai encontra-se ausenta no estrangeiro.

Segundo consta o rapaz não gostou da brincadeira do seu colega e amigo quanto este lhe terá dito que quem usa tatuagens são bandidos. Num acto impensado golpeia o colega duas vezes no pescoço com uma arma branca o que terá provocado a sua morte imediata.

Depois do ocorrido o adolescente foi-se entregar nas instalações da PJ, e terá levado consigo a arma do crime.