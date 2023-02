São Vicente: Presidente da República recebe Cartas Credenciais de 17 novos Embaixadores

28/02/2023 12:43 - Modificado em 28/02/2023 12:43

A partir desta terça-feira, o Palácio do Povo, em São Vicente, recebe as cerimónias de apresentação das Cartas Credenciais de 17 novos embaixadores em Cabo Verde.

A primeira a apresentar-se ao Chefe de Estado foi a nova Embaixadora da França, numa clara manifestação de abertura do seu país para o reforço das relações diplomáticas e de cooperação com Cabo Verde.

A região norte do país acolhe, assim, mais este importante ponto da agenda do Chefe de Estado, no quadro da descentralização dos atos do Presidente para outras regiões do país.

Durante três dias, vão ainda apresentar as cartas que os acreditam como representantes plenipotenciários dos respectivos Estados em Cabo Verde, os embaixadores da Rússia, Portugal, Cuba, Santa Sé, Líbia, Malásia, Canadá, Dinamarca, Israel, Reino Unido, Egito, Austrália, República Checa, Mauritânia, Eslovénia, e Suécia.

Recorde-se que ontem, segunda-feira, PR proferiu uma Aula Magna aos alunos do 10° ano da Escola Secundária José Augusto Pinto, em São Vicente, onde aproveitou para sublinhar a necessidade de se introduzir a língua Cabo-verdiana nos primeiros anos do ensino, já que “estudos comprovam ganhos do ensino bilíngue tanto para a língua Cabo-verdiana e a portuguesa como na aprendizagem de outras línguas”.

AC – Estagiária