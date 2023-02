Diretor-Geral da OMS felicita Cabo Verde pelo sucesso no controlo da transmissão do paludismo e do VIH

27/02/2023 17:56 - Modificado em 27/02/2023 17:56

Através de um post no twitter, o Diretor-Geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, felicitou Cabo Verde e o Ministério da Saúde, na pessoa da Ministra Filomena Gonçalves, pelo sucesso no controlo da transmissão do paludismo e do VIH/SIDA no país e manifestou a sua vontade e expectativa para visitar o nosso país.

Mostrando o seu apoio ao combate que o país tem vindo a dar para a eliminação da transmissão autóctone do paludismo e a eliminação da transmissão vertical do VIH, Tedros Ghebreuesus, tornou público assim, a sua resposta ao convite formulado na semana passada pela Ministra Filomena Gonçalves, para visitar oficialmente Cabo Verde no âmbito da entrega dos certificados de país livre da Malária e da transmissão vertical do VIH-SIDA.

Este reconhecimento público vem na sequência de um encontro de trabalho entre o Diretor-Geral da OMS e a Ministra da Saúde, no passado dia 24 de fevereiro, na Suíça, à margem da 5a Cimeira Ministerial Global sobre a Segurança dos Pacientes que decorreu neste país europeu, de 23 a 24 de fevereiro.

Em resposta a este post do Diretor-Geral da OMS, a Ministra Filomena Gonçalves disse também na sua página de facebook que foi um grande prazer ter-se reunidocom o Diretor-Geral da OMS e que o Ministério da Saúde, em nome do Governo de Cabo Verde, agradece todo o apoio que esta organização vem dando ao “nosso pequeno país”, principalmente no recente período da pandemia da Covid-19, considerando ser “uma ajuda valiosa”.

E mais uma vez, a governante reafirmou a disponibilidade de Cabo Verde em receber a visita do mais alto representante da saúde no mundo.

De recordar que Cabo Verde se encontra em processo para obtenção da certificação de país livre do paludismo, sendo que há mais de 5 anos, não regista nenhum caso autoctune de malária e pretende ainda este ano de 2023, ser certificado pela OMS.

Em termos da transmissão vertical do VIH/SIDA, Cabo Verde também já iniciou o processo de certificação e neste momento, 99% das crianças nascidas de mães seropositivas nascem saudáveis.

Estes dois objetivos, têm sido alvo de uma grande atenção e investimento por parte do Governo em colaboração com vários parceiros e é considerado um “desígnio nacional” e um “grande ganho” para a saúde pública e para a projeção do país na arena internacional.