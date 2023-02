Cabo Verde possui 45 campos para a prática de futebol

Cabo Verde tem quase 800 estruturas desportivas, essencialmente públicas, mas precisa de as melhorar, segundo as conclusões preliminares do primeiro Censo do Desporto apresentadas hoje na Praia pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

De acordo com os dados da primeira e segunda fase deste recenseamento, o arquipélago conta 782 infraestruturas de prática desportiva, 80,4% públicas e 19,6% pertencentes a entidades privadas.

A maioria destes equipamentos são placas desportivas (312), seguidas de polivalentes (182) e de campos de futebol em terra batida (107). Foram ainda contabilizados 68 ginásios, 45 campos de futebol de 11 e 25 campos de futebol de 7, além de 17 estádios de futebol e 24 campos de ténis, entre outros.

Na apresentação das conclusões destas primeiras duas fases, o INE apontou a necessidade de melhoria das infraestruturas identificada pelos inquiridos.

O Censo do Desporto concluiu ainda que 81,3% dos homens em Cabo Verde praticam algum tipo de desporto, sendo o futebol a modalidade mais procurada (75,4%), seguido do basquetebol (6,5%).

O Censo do Desporto é uma iniciativa do Instituto do Desporto e da Juventude, em parceria com o INE, financiada pelo Banco Mundial, e consiste no levantamento e registo de um conjunto de dados e indicadores estatísticos sobre o desporto em Cabo Verde.

Arrancou em 23 de fevereiro de 2022, em todo o território nacional, junto dos agregados familiares, organizações, instituições e infraestruturas desportivas. O levantamento de dados deste estudo já envolveu a recolha de dados através de um inquérito com uma amostra de 6.740 agregados familiares, sobre a prática desportiva, a procura do desporto, perfil dos praticantes, entre outros elementos.

Até à apresentação dos resultados finais, em maio próximo, recorrerá ainda à recolha de dados administrativos junto das organizações desportivas, como federações, associações, clubes e escolas de iniciação, mas também instituições consideradas, por lei, como um subsistema do desporto, casos dos ministérios da Educação, da Defesa Nacional e do Turismo, bem como das câmaras municipais.