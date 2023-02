Santo Antão: Estrada de acesso à Lagoa inaugurada na próxima sexta-feira

27/02/2023 17:32 - Modificado em 27/02/2023 17:32

O Governo de Cabo Verde, através do Primeiro-Ministro, e as câmaras Municipais do Porto Novo e da Ribeira Grande, inauguram no próximo dia 3 de março, às 17h, a estrada Esponjeiro – Lagoa, reabilitada no âmbito do PRRA, na localidade de Lagoa do Planalto Leste.

A via foi concluída recentemente, com alguns metros que faltavam para a conclusão dos trabalhos de calcetamento.

Os habitantes de Lagoa do Planalto Leste, segundo o líder associativo, Aristides Morais, aguardam com “ansiedade” a conclusão desta estrada, que está em construção desde Julho de 2019, de acordo com a Inforpress em uma edição anterior.

A estrada tem uma extensão de dez quilómetros, num investimento de mais de cem mil contos, financiado pelo Governo de Cabo Verde no âmbito de um pacote de cinco estradas de desencravamento lançado pelo Governo em 2019 em Santo Antão.

O Ato será presidido pelo Primeiro-Ministro, Ulisses Correia e Silva.