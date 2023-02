Grupo de Mandingas faz balanço positivo do enterro de carnaval e avança distribuição de produtos alimentícios arrecadados

27/02/2023 17:09 - Modificado em 27/02/2023 17:09

@ 77 Foto



O enterro dos mandingas encerrou ontem, 26, o carnaval de 2023. Em jeito de balanço, o presidente dos Mandingas de Ribeira Bote deu nota positiva ao desfile que arrastou milhares de pessoas para o centro da cidade.



“O desfile que fizemos foi uma animação que demos ao povo. Tudo correu muito bem, na paz e na tranquilidade. O desfile se destacou mais este ano em comparação com edições anteriores. Houve mais pessoas. O trio elétrico se deslocava com alguma dificuldade por conta da vasta multidão”, comentou Nilton “Tau” Rodrigues, que acredita que o carnaval foi encerrado com “chave de ouro”.



Em declarações ao Notícias do Norte, este responsável afirmou que saíram do estaleiro na hora estipulada, que era às 14h, mas “infelizmente” atrasaram em frente ao mercado de Ribeirinha, porque estavam à espera do trio elétrico que ainda se encontrava em Monte Sossego.



“Os cabos elétricos nas estradas dificultaram a deslocação do trio elétrico, o que fez com que atrasasse 1h. Nós não podíamos avançar sem o trio, porque este fazia parte do enterro do carnaval. Tivemos que esperar”, esclareceu.



A intenção, segundo o líder deste grupo, era chegar mais cedo na Avenida Marginal, mas por causa deste atraso não conseguiram. Fora este pequeno constrangimento, “tudo correu muito bem”.



Nesta edição, o grupo Mandingas de Ribeira Bote, com o intuito de ajudar alguma família carenciada ou o lar de idoso na localidade, disponibilizou um barril para arrecadar algum género alimentício.



“Infelizmente, foram poucas pessoas que aderiram às doações. Há três semanas temos um barril no nosso estaleiro para arrecadar produtos alimentícios, mas infelizmente ficou quase pela metade. É pouco, mas vamos distribuir a quem mais necessita ou doar para a Casa dos Velhos na Ilha de Madeira”, avançou.



Nilton Rodrigues aproveitou para agradecer a Câmara Municipal que os ajudou, principalmente na questão do trio elétrico, manutenção de instrumentos, entre outros.



Importa referir que neste domingo, 26, milhares de pessoas, juntamente com os mandingas de Ribeira Bote e Fonte Felipe despediram-se do carnaval 2023 com o habitual desfile com a passagem por várias zonas periféricas da cidade em direção a “Praia d’Cachorro” localizada na Baía do Porto Grande, na Avenida Marginal.



O percurso do desfile iniciou em Ribeira Bote, passou por Fonte Inês, cruz João Évora, Madeiralzinho, Chã de Alecrim e terminou na Avenida Marginal, na Praia de “Catchor”.



AC – Estagiária