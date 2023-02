Eddy Tavares – Pagou do próprio bolso para ajudar a garantir o apuramento para o Mundial de Basquetebol

27/02/2023



O jogador do Real Madrid, conseguiu viajar para Luanda (Angola), onde disputou-se a última Janela do grupo A, para a qualificação do Mundial de Basquetebol 2023 e ajudar a seleção cabo-verdiana a chegar ao Mundial que se disputará este verão entre Japão, Indonésia e Filipinas, de 25 de agosto a 10 de setembro. Esta é a primeira presença da história da seleção nacional.

Após a vitória do Real Madrid sobre o Zalgiris na Euroliga na passada quinta-feira, o centroavante madrileno, pagou do bolso a viagem para estar com a sua equipa nestas janelas, conseguindo o apuramento para o Mundial com 13 pontos frente à Costa do Marfim.

Com autorização do clube, deslocou-se a Luanda, capital de Angola, logo após ter conquistado a 17. ª vitória da época europeia com a sua equipa.

Depois da derrota de sábado frente a Angola (11 pontos e 15 ressaltos para o gigante do Real Madrid, mas tropeçou por 80-67), Cabo Verde defrontou este domingo a Costa do Marfim e triunfou por 79-64 com 13 pontos (5/6 de campo e 3/3 de livre) e 5 ressaltos (16 PIR) de Edy Tavares.

Cabo Verde nunca havia chegado a uma Copa do Mundo. O seu melhor resultado numa competição internacional foi a medalha de bronze conquistada no campeonato africano, O Afrobasket de 2007.

Em 2021, já com Walter Tavares, Cabo Verde terminou em quarto lugar em África depois de perder na final de consolação frente à Costa do Marfim.

Tavares já disputou sete jogos nestas janelas de qualificação com a sua equipa. O pivô do Real Madrid teve média de 14,7 pontos e 11,7 rebotes para um PIR de 23,4 nestes jogos.