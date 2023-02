Bruxelas: Vice Primeiro-Ministro participa na Reunião Ministerial extraordinária da Cooperação dos PALOP e Timor-Leste – União Europeia

27/02/2023 00:13 - Modificado em 27/02/2023 00:14

Olavo Correia participa na Reunião Ministerial extraordinária da Cooperação dos PALOP e Timor-Leste – União Europeia. Esta reunião terá lugar em Bruxelas, de 28 de fevereiro a 01 de março do corrente ano.

O encontro, cujo Vice Primeiro-Ministro de Cabo Verde, irá participar enquanto Ministro das Finanças e do Fomento Empresarial, contará com a presença da Comissária da União Europeia para as Parcerias Internacionais União Europeia, Jutta Urpilainen.

Além da agenda regular destes eventos, incluindo o diálogo político, o evento será uma oportunidade para a assinatura da convenção de financiamento em preparação do novo projeto de “Apoio à Governação Económica nos PALOP-TL” entre o Governo de Cabo Verde, em representação dos PALOP-TL, e a União Europeia.

De referir que, antecedendo a Reunião dos Ministros, os quadros técnicos das duas partes reúnem-se no dia 28 de Fevereiro para procederem à finalização da agenda e dos documentos que serão submetidos à apreciação dos Ministros dos PALOP-TL e dos representantes da União Europeia.

O evento coincide com a celebração dos 30 anos de cooperação entre os Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa e Timor-Leste (PALOP-TL) com a União Europeia (UE). Nos últimos 30 anos esta cooperação inscreveu-se no quadro da parceria global entre o Grupo de Países de África, Caraíbas e Pacífico (ACP) e a União Europeia, estabelecido pelo Acordo de Cotonou.