Enterro do Carnaval arrasta milhares de pessoas para o centro da cidade do Mindelo

26/02/2023 23:59 - Modificado em 27/02/2023 00:25

foto Li kê Terra

Após a suspensão de dois anos, neste domingo, 26, milhares de mindelenses, e não só,

juntamente com os mandingas de Ribeira Bote e Fonte Felipe despediram-se do carnaval 2023

com o habitual desfile com a passagem por várias zonas periféricas da cidade em direção a

“Praia d’Cachorro” localizada na Baía do Porto Grande, na Avenida Marginal.

Para os que puderam acompanhar os mandingas do princípio ao fim, valeu todo o esforço e

energia gasta, quando o assunto é dançar “até não poder mais”. Já os que não puderam,

esperaram ansiosamente pela multidão no ponto de chegada.

Neste dia centenas de homens e mulheres pintados de negro, munidos de uma batucada e de

um trio elétrico, voltou a juntar o povo ao som e com ou sem as habituais vestimentas de

mandingas todos faziam a festa com “boa disposição e animação”.

Mais uma vez foi colocado no mar no final do desfile, o caixão feito de papelão, que simboliza

o enterro do Rei Momo, o que significa o término de mais uma edição do carnaval mindelense.

Nesta festa, é habitual encontrar pessoas de todas as idades, de todas as ilhas e turistas de

várias nacionalidades. Estes últimos que mais uma vez esteve em algum número e alguns se

juntaram para festejar com os mindelenses.

O percurso do desfile iniciou em Ribeira Bote, passou por Fonte Inês, cruz João Évora,

Madeiralzinho, Chã de Alecrim e terminou na Avenida Marginal, na Praia de “Catchor”. No

entanto, o “rebulice” continuou pela Rua de Lisboa, ainda no ritmo de boa música, em direção

aos estaleiros.

O desfile que deveria arrancar às 14h deste domingo, 26, a partir dos estaleiros, pelo que apuramos apresentou algum atraso por parte dos mandingas de Ribeira Bote e Fonte Felipe. O

desfile, como de costume, foi acompanhado por agentes da Polícia Nacional para garantir a

segurança de todos.

Contudo, os mandingas da Ribeira Bote também já tem programado uma “missa de sete dias”

nos seus estaleiros para o domingo, 5 de março, e estão a organizar um desfile, ainda sem

data, na ilha vizinha de Santo Antão, para onde pretendem levar cerca de cem pessoas para

confraternizar com os mandingas da ilha, conforme informações avançadas pelo presidente

Tau Rodrigues, de acordo com a Inforpress.

Agora, o Carnaval e os Mandingas só serão “ressuscitados” no próximo ano, com milhares de

pessoas e um trio elétrico a acompanhar o evento.

AC – Estagiária