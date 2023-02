Mundial de Basquetebol: Qualificação Cabo Verde é um feito enorme – “Mané” Trovoada

26/02/2023 20:50 - Modificado em 26/02/2023 20:50

A selecção de Cabo Verde de basquetebol venceu hoje a congénere da Costa do Marfim (79-64) e conseguiu a qualificação inédita para o Mundial da modalidade.

Um feito “enorme” do combinado nacional, conforme o seleccionador nacional Emanuel “Mané” Trovoada, que destacou o empenho, a dedicação dos jogadores. “É com enorme satisfação que digo, fomos recompensados pelos sacrifícios feitos, pelo trabalho árduo”, afirmou o seleccionador que destacou a entrega de alguns jogadores, como Eddy Tavares do REal Madrid e Betinho Gomes, extremo de 38 anos, do Benfica, pagaram a viagem para Angola dos seus próprios bolsos.

“Mané” Trovoada, respondia a uma pergunta de uma jornalista, que questionou o seleccionador Angolano, qual é o segredo de toda a entrega pela seleçção. “O segredo é visitar o país e conhecer a sua gente e ver como é um país alegre. A morabeza de cada ilha e a luta da população. É esse o segredo da união deste povo, que tenho a certeza, que neste momento sente-se orgulhoso por esta conquista indita”.

E concluiu. “Estão aqui porque amam o país, amam esta seleção e todos acreditamos nesta caminhada”. E doravante a responsabilidade de Cabo Verde será maior.

“Uma conquista fruto de um trabalho que começou em 2018 e que culminou com esta passagem para o mundial”, sustentou o seleccionador que afirmou que este foi um trabalho de todos os clubes que os atletas fazem parte.

Por seu lado, João “Betinho” Gomes que voltou a representar Cabo Verde, após ter representado Portugal por 15 anos, nesta última janela de qualificação para o Campeonato do Mundo, agradeceu os esforços de todos os envolvidos para que pudesse regressar a seleção nacional de Cabo verde e ter conseguido ajudar o basquetebol cabo-verdiano e ajudar a fazer história.

“Em termos pessoais, é um orgulho enorme, depois de 21 anos, conseguir representar o meu país de origem”, disse, o extremo de 38 anos.

Emanuel Trovoada, Mané, é o actual seleccionador nacional de basquetebol que nasceu em Benguela-Angola no ano de 1966.

A Copa do Mundo de Basquetebol Masculino de ​​2023, será a 19.ª edição do torneio da FIBA, em oito diferentes cidades da China. Esta edição será a primeira a decorrer em mais do que um país. É a primeira a decorrer na Indonésia e a segunda no Japão (primeira em 2006) e nas Filipinas (1ª em 1978).

A seleção espanhola defende o título conquistado na China em 2019 frente à Argentina.