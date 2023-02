Dona Lili representava tudo para o grupo, para o carnaval de São Vicente” – Emanuel

22/02/2023 04:57 - Modificado em 22/02/2023 04:57

“ O grupo carnavalesco Vindos do Oriente, no Mindelo, não participou no desfile de carnaval 2023, mas preencheu o momento com uma homenagem a Lily Freitas que era a presidente do grupo, falecida em janeiro do ano passado, e da filha Cely Fortes, diretora de estaleiro do grupo, falecida na passada segunda-feira.

Em entrevista ao Notícias do Norte, o diretor do carnaval de Vindos do Oriente, Emanuel Rodrigues, avançou que o grupo regressou à Rua de Lisboa com intuito de fazer esta homenagem a Dona Lily, e “dar a este carnaval mais um brilho”.

O grupo, com o apoio da Câmara Municipal, reuniu a sua comissão, bateria e staff para lembrar esta que foi uma “figura incontornável” do carnaval de São Vicente, e que transmitia toda a “sua alegria, seu entusiasmo, sua liderança”.

A homenagem prosseguiu ao ritmo da música “Princezinha d oriente”. Música essa que é interpretada pelos cantores Anísio Rodrigues e Jotacê, juntamente a bateria e um grupo de dança de acrobacia que “veio dar mais um brilho nesta homenagem a ela”. “Dona Lili representava tudo para o grupo, para São Vicente, porque ela era uma pessoa apaixonada pelo carnaval e por esta ilha. Ela vivia o carnaval de todas as formas e durante o ano inteiro. Ela criava condições, fazíamos atividades durante a época inteira em torno do carnaval, do grupo”, lembrou Emanuel Rodrigues.

Recorde-se que a 22 de janeiro de 2022, faleceu na cidade do Mindelo, São Vicente, a presidente do grupo Carnavalesco Vindos do Oriente, Lily Freitas, como era carinhosamente conhecida no seio da população mindelense e cabo-verdiana.

Conforme informações divulgadas na altura, Dona Lily contraiu o novo coronavírus em São

Vicente e enquanto esteve internada, acabou por contrair uma infeção urinária, que

prejudicou ainda mais a sua saúde.

Por outro lado, a ativista do Carnaval Cely Fortes morreu na madrugada da passada segunda-

feira, em São Vicente, depois de se sentir mal. Era membro do grupo carnavalesco Vindos do

Oriente, colaboradora da Escola de Samba Tropical e filha de Dona Lili.

