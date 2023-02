Carnaval 2023: PM considera o carnaval de São Vicente uma “referência mundial”

21/02/2023 13:39 - Modificado em 21/02/2023 13:39

Depois de ver o desfile de Samba Tropical, o Primeiro-Ministro afirmou que o carnaval de São Vicente é uma referência mundial, salientando que este foi uma retoma em força com “muita alegria” e “espetacularmente” representado por este grupo.

“Carnaval em SV se posiciona como um carnaval de referência mundial. Brasil em primeiro lugar, Mindelo em segundo. Foi claramente uma boa retoma. Estávamos todos ansiosos e expectantes à espera que pudesse ser de fato aquilo que aconteceu. Todos estão de parabéns, desde a organização, o grupo de atuou”, comentou Ulisses Correia e Silva, em entrevista à rádio pública, e garantiu que nesta terça-feira vai apoiar todos os grupos oficiais.

Na sua página oficial do Facebook, o chefe do governo não tem dúvidas de que este é um dos maiores eventos de S. Vicente. Faz parte da agenda cultural.

“É mais do que entretenimento e folia, é a alma de S. Vicente que se prepara com arte, inovação e técnicas de construção de andores cada vez mais sofisticadas e se manifesta nos desfiles com muita cor e alegria. Música, design e costura fazem parte da arte de desfilar”, refere.

Por seu turno, após o término do desfile de ontem a noite, o presidente do Samba Tropical, David Leite, falou em um sentimento de dever cumprido, apesar do desfile acontecer num dia em que faleceu a ativista do carnaval e desportista Cely Fortes.

“Com muito amor, nós fizemos a Dona Luiza uma merecida homenagem e acho que, não somente a Escola de Samba, mas também povo de São Vicente fez esta homenagem. Foi um momento de muita satisfação e de dever cumprido”, disse o líder do grupo que também partilha da mesma ideia de que este foi uma “boa retoma”.

Nesta noite de segunda-feira, Luiza Morazzo foi coroada e adicionada uma faixa, segundo David Leite, a partir de agora a homenageada é oficialmente “imperatriz do carnaval de São Vicente”.

O enredo de Samba Tropical com o tema “Reviver o Passado é Celebrar Duas Vezes”, foi representado por 1200 foliões, 22 alas, um tripé abre alas, um carro alegórico e acompanhados da banda.

AC