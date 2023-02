Conselho de Ministros autoriza transferência de 10,5 milhões de escudos para reforço do orçamento da Ocean Race

21/02/2023 13:26 - Modificado em 21/02/2023 13:26

O Conselho de Ministros autorizou a transferência do montante de 10.597.810 escudos para o reforço de verba para fazer face aos compromissos assumidos para a realização das actividades náuticas (Ocean Race) que teve lugar em Janeiro, no Mindelo.

Na resolução nº 11/2023 de 20 de Fevereiro publicado no Boletim Oficial o Governo justifica a decisão com necessidade de fazer ajustes tendo em consideração a execução do Orçamento de Estado para 2022, em que se verificou a reprogramação da execução de alguns projectos, bem com a necessidade de garantir a liquidação de algumas dívidas.

“Tornar-se assim necessário proceder aos devidos ajustamentos e alterações orçamentais em carácter de urgência face aos compromissos assumidos para a realização das actividades náuticas – Ocean Race nos termos da lei,” refere o documento.

Cabo Verde recebeu pela primeira vez a passagem da regata The Ocean Race de 20 e 25 de Janeiro, no Porto do Mindelo.

Conforme o executivo, esta actividade posiciona-se como um dos melhores eventos de interesse mundial, que defende a protecção e a sustentabilidade dos oceanos, conjuntamente com outras organizações internacionais.

“A presença da regata The Ocean Race em Cabo Verde representa assim o reconhecimento da forte tradição marítima do nosso país, bem como um enorme voto de confiança no projecto de desenvolvimento sustentável que o Governo tem vindo a implementar desde 2016”, sustentou o Governo.

O executivo espera que a regata The Ocean Race contribua significativamente para o desenvolvimento da referida aposta no oceano.

“Representou o reconhecimento mundial da confiança e da credibilidade que hoje Cabo Verde granjeou, bem como da crescente capacidade organizativa de eventos internacionais em Cabo Verde e ainda a capacidade de atractividade do país”, acrescentou.

Por outro, considerou que foi uma oportunidade de mostrar ao mundo um Cabo Verde como plataforma da economia marítima, turística e de organização de grandes eventos desportivos, permitindo assim valorizar a posição estratégica de Cabo Verde no Médio Atlântico.

Segundo a estimativa apresentada pelo ministro do Mar, Abraão Vicente, no parlamento, a passagem da Ocean Race pela ilha São Vicente gerou um impacto directo de mais de 70 milhões de escudos (mais de 634 mil euros) na economia.

Segundo avançou anteriormente a organização, mais de 40 mil pessoas visitaram a vila, criada no Porto do Mindelo para receber a prova, uma média de mais de oito mil pessoas por dia, quando se esperava sete mil e todos os hotéis e restaurantes estiveram lotados.

MJB/ZS

Inforpress/fim