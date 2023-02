São Vicente – Governo confiante nos projectos de aquacultura na ilha – A fazenda de camarão e a Nortuna Cabo Verde

O primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva, esteve hoje, 20 fevereiro, de manhã a visitar as instalações de dois projectos ligados à aquicultura na ilha de São Vicente, o projecto de produção de atum, na praia de Flamengo e a Fazenda de Camarão na zona do Calhau.

Um contacto que, segundo Ulisses Correia e Silva Silva serviu para avaliar a evolução da implementação do projeto de produção de camarão, um investimento de 600 mil contos destinados à produção de 200 toneladas/ano de camarão marinho, instalado na zona do Calhau e conhecer mais sobre as dificuldades que passa o empremdimento liderado por Nelson Atanásio.

No local, o governante foi confrontado pelo mentor e administrador do projecto, Nelson Atanásio, relativamente à questão de financiamento para expandir o projecto, bem como a exportação do produto para outras ilhas.

Para o governante esta é uma situação que precisa de solução o mais breve possível. Ulisses Correia e Silva diz que a questão é encontrar soluções de transporte com arcas/contentores frigoríficos que possam acomodar o camarão e abastecer todo o mercado nacional em boas condições.

Uma solução, nada viável para o responsável da empresa que diz, por exemplo, que o local produz suficiente para abastecer a cidade da Praia e que para conseguir colocar 50 quilos de camarão na capital, tiveram que comprar uma arca frigorífica para encher e enviar. Algo que diz ser “extremamente inviável caso queira despachar uma tonelada”, avalia Atanásio.

Entretanto, o executivo reforçou o compromisso de trabalhar, para conjuntamente, encontrarem, o mais breve possível, uma solução que permita a “colocação de algo que importamos, mas que neste momento é produzido no país”.

Portanto, salientou, será um ganho para o país com impacto na balança de pagamentos e da produção que pode aumentar ainda mais. Isso gera empregos, mais rendimentos e uma maior sustentabilidade deste que é um dos objectivos do governo, continuar a apostar cada vez mais na economia ligada ao mar.

Na praia de Flamengo, onde esteve mais cedo, voltou a elogiar o investimento que diz ser muito importante para o país, através da Nortuna, uma empresa de referência mundial que vai utilizar o sistema de acuacultura para exportação de uma espécie de atum que tem um valor muito alto no mercado, que é o Atum rabil.

“O impacto econômico, quando entrar na actividade de produção normal, será grande a nível de capacidade de exportação, também do emprego que cria e também de acesso aos mercados e mostra o potencial no país na aquacultura”, avaliou Ulisses Correia e Silva que acredita que estes projectos poderão, inclusive, incentivar outros investimentos do tipo, que têm uma procura “interessante”, particularmente, a procura externa para exportação.

A garantia é que daqui a um ano e meio, poderão estar aptos a exportar, que é a parte mais importante fazer sair para o mercado externo aquilo que é produzido no país, sustentou.

