Carnaval de São Vicente – Primeiro Ministro diz que a expectativa é alta

20/02/2023 17:46 - Modificado em 20/02/2023 17:46

Acontece desde a sexta-feira, por toda a ilha de São Vicente desfiles de animação, de escolas, grupos espontâneos, empresas e professores. E hoje à noite, o famoso desfile do grupo Samba Tropical, marca a abertura dos desfiles oficiais, embora a agremiação não concorra aos prêmios de do carnaval de São Vicente.

Mas o verdadeiro evento do carnaval mais esperado do país, em particular em São Vicente, tem sido a retoma, depois de três anos sem acontecer devido à pandemia.

Elvis Carvalho