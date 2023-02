Jair Fernandes assume funções de novo administrador único da Inforpress a partir de hoje

20/02/2023 14:53 - Modificado em 20/02/2023 14:53

O historiador Jair Fernandes assume, a partir de hoje, as funções de administrador único da Inforpress, em substituição de José Furtado, exonerado quinta-feira pelo Governo, anunciou hoje o secretário de estado adjunto do primeiro-ministro, Lourenço Lopes.

Em conferência de imprensa, Lourenço Lopes partilhou com os órgãos de comunicação social, o posicionamento do Governo em relação às soluções para a administração da Inforpress e da RTC e a visão do executivo para com os órgãos públicos e mostrou-se convicto de que Jair Fernandes, ex-presidente do IPC, colocará “toda a sua experiência acumulada ao serviço da Inforpress”.

O governante assegurou que o novo administrador da Agência de Notícias vai contar com “todo o suporte institucional do Governo para reforçar o estatuto da Inforpress, enquanto fonte primária de notícia e referência incontornável da imprensa em Cabo Verde, afirmando-a como uma agência de notícias de referência no espaço da comunidade da língua portuguesa e no espaço africano”.

Disse que o Governo agiu de forma a que não haja nenhum vazio na administração da Inforpress e que confia em como o “novo administrador vai continuar o bom trabalho que está a ser feito, imprimindo uma dinâmica ainda maior na Inforpress”.

“A par dos ganhos alcançados nos últimos anos, a nível das infra-estruturas, da modernização tecnológica ou do reforço da cobertura nacional e na diáspora, consentiremos esforços conjuntos para a implementação do novo Plano de Cargos, Carreiras e Salários da Inforpress e assinatura do primeiro contrato de serviço noticiosos e informativo entre o Estado de Cabo Verde e a Inforpress.

O Governo, sublinhou, aproveitou a ocasião para manifestar o seu “penhorado agradecimento pelo trabalho realizado pelo administrador cessante”, José Vaz Furtado, salientando que “demonstrou sempre dedicação e sentido de serviço público, com ganhos palpáveis e sólidos na liderança” da Inforpress.

Considerou que a Agência de Notícias vinha conhecendo avanços importantes desde o início desta governação, em 2016, passando de 35 mil contos em 2015 para cerca de 60 mil contos do tesouro público anuais de 2018 a 2022, o que, atestou, é prova da confiança do executivo na Inforpress e nos seus profissionais.

Relativamente ao jornalista Geremias Furtado, demitido pelo gestor exonerado, Lourenço Lopes disse que estas matérias, por serem de relação laboral e da competência interna, trata-se no quadro do funcionamento da Inforpress e que o Governo pretende deixar que as instituições democráticas funcionem para, no momento certo, dizer da sua justiça.

“O Governo defende a autonomia e a independência dos órgãos públicos de comunicação social, tendo em atenção o alto nível de responsabilidade e de qualidade da democracia cabo-verdiana e de liberdade de imprensa no contexto africano e mundial”, frisou Lourenço Lopes.

O executivo, explicitou, continuará a mobilizar os meios necessários e as reformas legislativas conducentes ao cumprimento da missão insubstituível da Inforpress e da RTC para que cumpram os seus objectivos em matéria da prestação de serviço público, com qualidade, rigor e isenção.

Inforpress/Fim