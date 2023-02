Governo reitera autonomia administrativa, financeira e editorial da RTC

20/02/2023 14:51

O Governo reiterou hoje a autonomia administrativa, financeira e editorial da RTC, sem deixar de exercer a sua diplomacia, enquanto único accionista, para que a empresa tenha cada vez mais tranquilidade e estabilidade para os seus trabalhadores.

Esta posição voltou a ser defendida pelo secretário de estado adjunto do primeiro-ministro, Lourenço Lopes, em conferência de imprensa, tendo acrescentado que o Governo pretende que esta autonomia, estabilidade e tranquilidade chegue aos mais de 250 trabalhadores.

“O Conselho Independente da RTC tomou a decisão, na sequência da saída do PCA, Policarpo Carvalho, de manter em funções os restantes administradores para conduzirem a administração até Julho, data em que cessa o mandato da actual equipa administrativa”, recordou Lopes, assegurando que a empresa continuará a contar com o suporte político e institucional do Governo para continuar a exercer a sua cidadania.

“O Governo defende a autonomia e a independência dos órgãos públicos de comunicação social, tendo em atenção o alto nível de responsabilidade, da qualidade da democracia cabo-verdiana e da liberdade de imprensa no contexto africano e mundial”, frisou Lourenço Lopes.

Manifestou “o agradecimento e reconhecimento do Governo pela árdua tarefa do gestor cessante em liderar a RTC, sobretudo na implementação tecnológica, contribuindo para a modernização tecnológica da empresa, do reforço da cobertura nacional e internacional da RTC.

Inforpress