David Pina vence Open Box Marvila pela segunda vez Portugal

20/02/2023 14:37 - Modificado em 20/02/2023 14:37

O pugilista internacional cabo-verdiano David Pina conquistou a medalha de ouro na noite deste domingo no V Open Box Marvila, em Portugal, competição que já tinha vencido também em 2021.

“Ouro neste domingo, 19.02.23. Dedico esta vitória a todos, especialmente ao meu treinador Bruno de Carvalho, pelo grande treinador que ele é e não só”, escreveu na sua página de rede social.

O bolseiro olímpico natural de Santa Cruz, interior de Santiago e residente em Portugal, também dedicou a vitória aos colegas e a todos que participam directamente na sua rotina diária de treino, assim como ao adversário pelo “grande combate”.

“Após ter sido campeão deste torneio em 2021, hoje consegui o mesmo resultado. Estou orgulhoso da minha evolução. A caminhada continua, rumo a Paris 24”, disse, referindo-se a sua qualificação para os Jogos Olímpicos de Paris 2024.

David Pina, que em Janeiro arrebatou prata no torneio Itália vs Portogallo que aconteceu em Itália, para ganhar o ouro em Marvila enfrentou o adversário Arménio Reis, atleta do Clube Águias da Musgueira.

O bolseiro olímpico Wilson Semedo também participou no V Open Boxe Marvila e foi medalha de prata no troneio.

O Open Boxe Marvila, organizado pela Associação Jorge Pina, em parceria com a Federação Portuguesa de Boxe, decorreu entre 17 e 19 de Fevereiro, no Pavilhão Desportivo da Escola Secundária D. Dinis.

A quinta edição do Torneio Olímpico Internacional de Boxe – Open Boxe Marvila teve a participação de atletas federados nos escalões de Cadetes, Juniores e Seniores e Elite – Masculinos e Femininos.

O campeão de África zona II 2019, terminou o ano de 2022 com uma série de 12 vitórias e três derrotas registadas em 15 combates.

O Campeonato Africano de Moçambique, Eindhoven Boxe nos Países Baixos, Boxen Open em Espanha, Taça de Portugal, Braga Open Boxing, Algarve Box Cup, Round of Boxing e Portimão Box Cup são algumas dessas provas.

David Pina representou o boxe cabo-verdiano nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, na categoria dos 54 quilogramas.

Inforpress