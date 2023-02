Entidades desportivas e grupos de carnaval lamentam a morte de Cely Fortes

20/02/2023 14:33 - Modificado em 20/02/2023 14:33

A ativista do carnaval e desporto do Mindelo, São Vicente, Marcelina Fortes, conhecida carinhosamente por Cely, de 58 anos, faleceu na madrugada desta segunda-feira, em São Vicente. Cely era membro do Grupo Carnavalesco Vindos do Oriente e colaboradora da Escola do Samba Tropical, além de antigamente jogar futebol.

O Instituto do Desporto e da Juventude lamentou a perda física desta que foi uma figura mindelense que se destacou como “dinamizadora da cultura e do desporto”, entre outras áreas, em São Vicente. Era dinamizadora do futebol feminino em São Vicente, tendo jogado pelo Club Sportivo Mindelense.

“Celly Fortes, jogou no futebol feminino do C.S.Mindelense e era muito conhecida por ser uma grande impulsionadora do futebol feminino, não só no Mindelense, como em toda a ilha de São Vicente”, escreve a Federação Cabo-verdiana de Futebol.

A FCF lembrou que em 2018, Cely foi homenageada pela federação, durante o Campeonato Nacional Feminino, na Boa Vista, pelo contributo dado ao futebol feminino.

Apesar desta triste notícia, a Escola de Samba Tropical afirmou na manhã desta segunda-feira, em reunião de emergência da direção do grupo, que vai realizar o seu desfile e baile de Carnaval neste dia.

“Por mais que estejamos tristes, temos de continuar. Como se diz, ‘ the show must go on’. Então temos de manter a nossa programação porque muitas pessoas que vão participar do nosso desfile sequer conheciam Cely. É toda uma engrenagem pelo que não podemos parar assim, repentinamente”, afirmou Peggy Apolinário da Escola de Samba Tropical, que lamentou esta perda inesperada.

Por outro lado, a Liga Independente dos Grupos de Carnaval de São Vicente (Ligoc-SV) considera que esta é uma “irreparável perda” para o Carnaval e Futebol caboverdiano. No entanto, avançou que “o espetáculo deve continuar, seguros de que essa seria sua vontade e desejo”.

Importa referir que Cely Fortes sentiu-se mal e foi levada às urgências de uma clínica privada onde faleceu, conforme avança a inforpress.

Marcelina Fortes, conhecida por Cely Fortes, é filha da ativista do Carnaval e presidente do Grupo Carnavalesco Vindos do Oriente, Lili d’Chala, que faleceu a 22 de Janeiro de 2022.

A morte de Cely ocorre cerca de um ano e um mês do desaparecimento físico da mãe Lili d’Chala, figura mindelense que se destacou como dinamizadora da cultura e do desporto, entre outras áreas, em São Vicente, e que deverá ser homenageada no início do desfile oficial do Carnaval previsto para terça-feira.

AC – Estagiária