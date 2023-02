Carnaval 2023: Turistas “espalham passos” junto dos sanvicentinos na rua de Lisboa

19/02/2023 21:57 - Modificado em 19/02/2023 21:57

Na tarde deste domingo, o centro da cidade do Mindelo voltou a registar mais um momento de muita folia. Este dia coincidiu com a chegada do Cruzeiro Mein Schiff Herz no Porto Grande. Os grupos de animação continuam a fazer a festa, atraindo pessoas de todas as idades.

O centro da cidade se inundou de várias cores, no entanto, o reencontro dos cinco grupos de mandingas de São Vicente levantou o alto astral do povo que se encontrava nas Ruas de Lisboa, Machado, Praça Nova, entre outros locais.

Neste domingo, 19, os sanvicentos voltaram ao centro da cidade do Mindelo para dar continuidade das atividades do carnaval 2023. A partir das 14h30 deste dia, os grupos de animação já se encontravam para cumprir a programação e fazer o povo mexer ao ritmo das várias batucadas.

Ao todo, a cidade de Mindelo recebeu hoje, 19, mais de dez grupos de animação.

Os sanvicentinos estiveram acompanhados de vários turistas que chegaram este domingo à cidade do Mindelo, no Cruzeiro Mein Schiff Herz que estará na cidade até esta segunda-feira, de acordo com informações disponíveis do site da Enapor. Os que não puderam acompanhar o ritmo da música dos grupos de batucada, filmavam. Os que se contagiaram pela dança se juntaram a alguns grupos para se divertir.

Além de outros grupos de animação, como a Escola de Futebol “Domingos Bombeiro”, Panela ne Lume, Mama Gelod, Os Mensageiros, Terra Love, o dia também ficou marcado pela animação dos cinco grupos de mandingas da ilha (Fonte Francês, Espia, Fernando Pó, Fonte Felipe e Ribeira Bote).

Os mandingas que têm sido a maior atração do povo, quando o assunto é se vestir uma saia feita com cordas de sisal e com o corpo coberto de carvão misturado com óleo pelo corpo, que dá à pele um tom negro uniforme e brilhante, carregando diversos acessórios, como lanças, brincos, colares e chifres de animais pela cabeça, contagiando com a animação e dança quem assiste, numa demonstração de tradição africana e festa de Carnaval.

A bateria Mindel Samba e CV Glow iniciou a sua animação a partir das 17h, e o dia encerrou com a animação de bateria ritmo do Norte.

Amanhã, segunda-feira, 20, o dia será reservado à Escola Industrial e Comercial do Mindelo – EICM – e o tão esperado desfile da Escola de Samba Tropical à noite, que antecede o desfile dos grupos oficiais, na terça-feira, 21, também neste ano no período noturno.

AC – Estagiária