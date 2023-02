São Vicente é a próxima ilha a receber o projeto “O cultivador crioulo tour”

19/02/2023 21:34 - Modificado em 19/02/2023 21:34



Depois da cidade da Praia e a ilha de Santo Antão, agora é a vez de São Vicente receber o projeto “O cultivador crioulo tour”, que visa a plantação de árvores frutíferas em todas as escolas do país. Cinco escolas na ilha serão contempladas.

No sábado, 18 fevereiro, a Escola 3 de Fontaínhas, em Santo Antão, recebeu a doação de 20 árvores frutíferas deste projeto, sendo que estas plantas foram divididas com Ponta do Sol.

Em declarações ao Expresso das Ilhas, Emileno Ortet informa que o projecto, financiado pela POWA SWAG, visa fazer plantações de pelo menos 10 frutíferas em todas as escolas, de todas as ilhas do arquipélago.

Fontaínhas foi o primeiro local a receber as árvores, “por ser a segunda melhor vista do mundo, segundo a revista National Geographic, e uma comunidade pequena”.

“Esta doação foi feita em concertação com a Associação Desenvolvimento Integrado de Fontaínhas, com quem sempre tive contacto e que deixou saber que há falta de árvores frutíferas na localidade”, disse.

Além da plantação das frutíferas, houve troca de experiência com os agricultores locais, no sentido de saber como lidar com as pragas.

O próximo destino do projeto é a ilha de São Vicente, onde cinco escolas secundárias serão contempladas com palestras de educação ambiental, seguidas de plantações de 10 mudas cada.

De referir que Emileno Ortet coordena ainda o projeto Cidade Verde que visa plantar em todos os bairros, ladeiras e cutelos da ilha de Santiago árvores frutíferas para quem sabe, mais tarde ser uma forma de auto-sustento daqueles que vivem nas ruas, ou servir como moeda de troca para aqueles que não têm um rendimento.

Este projeto, entretanto, através de uma parceria com a Vista Verde Tours, iniciou uma campanha cuja meta é plantar, em um ano, um total de 600 mudas frutíferas, 50 a cada mês, abrangendo todas as zonas e escolas da cidade da Praia. A cada mês, o plantio será feito por grupos e turistas que visitam a capital.

Em janeiro passado, a Escola Bairro Craveiro Lopes recebeu turistas alemães, fruto da parceria com a empresa Vista Verde, sediada na ilha de São Vicente. Esta parceria tem a duração de 1 ano, com o objetivo de plantar 50 mudas frutíferas mensais, num total de 600 mudas frutíferas anuais, abrangendo todas as zonas e escolas da cidade da Praia.

A Vista Verde Tours conta com vários operadores internacionais e é responsável pelo turismo sustentável, turismo de montanha, turismo rural e turismo comunitário.