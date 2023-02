Xadrez: Taça de Cabo Verde agendada para março

19/02/2023 21:28 - Modificado em 19/02/2023 21:28

A Taça de Cabo Verde está prevista para arrancar já no próximo mês de março e terminar no dia 4 de junho na vila dos Picos, concelho de S. Salvador do Mundo. O vencedor desta competição garante assim a sua participação na final do Campeonato Nacional Individual Absoluto deste ano.

De acordo nota da Federação Cabo-Verdiana de Xadrez, a Taça de Cabo Verde está dividida em 2 fases, Regional e Nacional.

Na Fase Regional, indicou, cada Associação organiza a sua competição que dará direito ao apuramento para a Fase Nacional que será disputada com 8 xadrezistas. Em qualquer uma das fases da competição, será utilizado o sistema eliminatório.

Ao vencedor, além da atribuição do respectivo título de campeão da Taça de Cabo Verde, será garantida a sua participação na final do Campeonato Nacional Individual Absoluto deste ano.

Esta competição de xadrez é uma organização conjunta da Federação Cabo-verdiana de Xadrez (FCX) e das suas Associações Regionais.

AC