Porto Novo/Ribeira das Patas: Líder associativo diz que queda de rochas continua preocupante e pede monitorização da situação

19/02/2023 21:27 - Modificado em 19/02/2023 21:27

O presidente da Associação de Desenvolvimento Integrado da Ribeira das Patas, Porto Novo, Santo Antão, disse hoje que a queda de rochas e o deslizamento de terras na zona de Catano continuam “preocupantes” e pede monitorização da situação.

Arlindo Delgado avançou que os moradores de Catano, um dos povoados da Ribeira das Patas, não têm tido tranquilidade nos últimos dois meses devido à queda de rochas e deslizamento de terras no local, que tem estado a intensificar-se nos últimos dias.

“A situação é preocupante. A população não tem tido sossego e pedimos às autoridades para continuarem a monitorar o local e tomarem as medidas que forem necessárias para a tranquilidade das pessoas”, notou o líder associativo.

Os moradores confirmaram à Inforpress que a queda de pedras e o deslizamento de terras em Catano, que acontece desde o dia 23 de Janeiro, têm-se intensificado nos últimos dias.

Antónia Almeida, morada em Catano, disse que “a população está muito preocupada” já que é cada vez mais frequente a queda de rochas nessa zona.

A Câmara Municipal do Porto Novo tem estado a pedir “tranquilidade” à população em Catano e apelou às pessoas a evitarem a aproximação do local onde tem estado a cair pedras.

Uma equipa da protecção civil, integrada pela comandante da Região Norte de Cabo Verde, Vitória Veríssimo, um vulcanólogo e bombeiros voluntários da cidade do Porto Novo esteve, recentemente, na Ribeira das Patas, tendo garantido que a queda das rochas e deslizamento de terras deve-se à erosão.

Vitória Veríssimo descartou qualquer atividade sísmica na Ribeira das Patas, explicando que se trata de “rochas que estão a cair por causa da erosão”.

Reconhece, porém, que este facto está a condicionar a segurança das pessoas, designadamente dos agricultores, que frequentam a encosta.

Inforpress