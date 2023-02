Novo líder da União Africana pede cancelamento da dívida para fazer face à crise

O Presidente das Comores, Azali Assoumani, hoje eleito em Adis Abeba como novo líder da União Africana, pediu o perdão da dívida pública do continente para fazer face aos impactos da invasão da Ucrânia e às consequências da pandemia.

“Pedimos o cancelamento total da dívida africana para fazer face à crise na Ucrânia e à recuperação da covid-19”, afirmou Azali Assoumani, reafirmando a necessidade de acelerar a zona de livre-comércio no continente.

“A crise entre a Rússia e a Ucrânia mostrou-nos que África tem de procurar a soberania e resiliência alimentar”, afirmou.

Para que haja uma zona de livre-comércio de sucesso, é necessário, considerou, resolver os problemas de autossuficiência, os problemas de segurança e o impacto das alterações climáticas.

“Sem resolver isso não é possível termos sucesso” na redução das tarifas alfandegárias internas, defendeu.

No seu discurso de tomada de posse, Azali Assoumani agradeceu ao Quénia ter recuado na sua candidatura à liderança da organização e elogiou o trabalho do antecessor, o Presidente do Senegal, Macky Sall.

O líder cessante “esteve sempre a defender os interesses de África, teve sucesso na procura de consensos na União Africana”, disse, salientando que a eleição das Comores mostra que África trata “todos os países por igual”, mesmo pequenas nações insulares como é o caso do seu país.

