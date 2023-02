Basquetebol: Selecção de Cabo Verde vai na sua “máxima força” disputar inédita qualificação para Mundial’2023

18/02/2023 13:19 - Modificado em 18/02/2023 13:19

A selecção cabo-verdiana de basquetebol tem intensificado os treinos bi-diários na Cidade da Praia, focado na qualificação para o Mundial’2023, na quinta e última janela de qualificação, a disputar-se em Angola, onde vai estar na sua “máxima força”.

O colectivo cabo-verdiano deixa o País na segunda-feira, 20, para se juntar ao grosso dos atletas que militam nos campeonatos europeus em Portugal, donde partirá já na terça-feira, 21, para Angola, palco da derradeira jornada de qualificação para o Mundial, prova da qual tanto o seleccionador, Emanuel Trovoada, com todo o plantel está focado em “fazer história”.

Quem irá juntar-se à comitiva em Angola é o gigante internacional cabo-verdiano do Real Madrid, Edy Walter Tavares, uma vez que no dia 23 joga uma competição da EuroLiga, mas apesar da contenda que persiste entre a FIBA e a EuroLiga, o atleta cabo-verdiano já está inscrito na Fiba-África nesta competição.

Em mais uma manhã de treino, realizada hoje no Pavilhão Desportivo Vává Duarte, o treinador Emanuel Trovoada afirmou à Inforpress que os treinos decorreram de forma faseada, sendo que na primeira teve de acompanhar os jogadores que estavam mais próximos, como Michael que compete nos Estados Unidos, assim como o regressado Jef Xavier.

Estes juntaram a outros jogadores que cá estavam como Joel Almeida de entre outros, sublinhando que as duas primeiras semanas de treinos foram dedicados a trabalhos específicos, mais físicos, com bola, para se chegar a esta fase na qual “já se está a meter treinos técnicos com a bola”.

Garantiu que os jogadores convocados já estão com ritmo competitivo de forma a aliar-se aos que competem no exterior, pelo que, de acordo com o planeamento, vai dedicar os próximos três quatro dias a acertar os detalhes defensivos e ofensivos.

“Estamos a trabalhar bem, os jovens têm feito grandes esforços. Sabemos que são jogadores experientes, os reforços mais veteranos do que os outros, mas com uma entrega que parecem jovens dos 18 anos”, explicou Trovoada, que disse depositar “grande esperança” nos regressos “muito bons” de Jeff Xavier, superior ao que esteve nos últimos anos da selecção, e do extremo do SL Benfica, Betinho Gomes.

Referiu que nos últimos anos Betinho tem feito “um trabalho brilhante” em termos de formação em São Vicente, com um projecto capacitado para expandir para ilhas, como Santo Antão, São Nicolau e outras, pelo que decidiu voltar a jogar pelas cores cabo-verdiana, depois de uma longa passagem pela seleção de Portugal, para transmitir toda a sua experiência acumulada, enquanto uma experiência enorme para o basquetebol de Cabo Verde.

“Foi um pedido dele, falamos com a equipa com os jogadores, direcção, toda a gente quer recebe-lo bem porque é um jogador muito experiente que nos pode dar muito” asseverou Emanuel Trovoada, que espera “grande resistência” da Guiné Conacri e de Angola nesta prova, uma vez que a Costa do Marfim, já com o apuramento garantido, deverá abdicar-se dos seus melhores jogadores.

“Angola vai ser um debate duro. Angola organizando em casa, conhecendo bem, uma grande potência, mexe milhões, o povo, mas nós estamos preparados para isso. Para mim o mais importante neste momento não é Angola nem a Cote Ivoire, é a Guine Conacri, por ser o primeiro jogo. É fundamental ganhar este jogo. Se não ganharmos a Guiné o resto já não nos interessa”, avisou.

Mostrou-se convicto em como os atletas têm estado a corresponder às exigências que os preparativos para uma competição do nível acarretam, salientando que o grupo de trabalho tem passado a matéria dos treinos aos outros jogadores que continuam a competir e que já estão entrosados, de modo que em Angola seja “muito mais fácil” a preparação.

Cabo Verde, de acordo com a calendarização, partilha o Grupo E com as selecções nacionais da Costa do Marfim, Guiné Conacri e Angola.

Cabo Verde estreia-se nesta quinta janela africana de qualificação a 24 de Fevereiro diante da Guiné Conacri, para logo no dia seguinte, 25, defrontar os anfitriões de Angola, de modo que a 26 encerre a sua campanha ante a Costa do Marfim.

As eliminatórias de qualificação africana para ao Mundial’2023 começaram a ser disputadas em novembro de 2021 e terminam em fevereiro do ano em curso, envolvendo 16 selecções nacionais que competem pelas cinco vagas, em cinco janelas do torneio ao longo de 15 meses.

A Costa do Marfim, já qualificada, lidera o Grupo E com 14 pontos, seguido de Angola com 12, Cabo Verde com 11, Nigéria 10, Guiné Conacri e Uganda com oito pontos cada.

A selecção cabo-verdiana luta nesta janela de qualificação para uma das cinco vagas africanas na Copa do Mundo de Basquetebol FIBA’2023, programada para acontecer de 25 de agosto a 10 de setembro de 2023 no Japão, Indonésia e Filipinas.

Inforpress