Taxa de mortalidade infantil em Cabo Verde baixa de 15 por mil nascimento em 2017 para 10 por mil em 2022

18/02/2023 13:18 - Modificado em 18/02/2023 13:18

A taxa de mortalidade infantil em Cabo Verde baixou de 15 por mil nascimentos em 2017 para 10 por mil em 2022, sendo a média da mortalidade materna de aproximadamente cinco óbitos ano, nos últimos seis anos.

Esta informação foi avançada hoje à imprensa, pelo secretário de Estado-Adjunto da ministra da Saúde, Evandro Monteiro, ao presidir à abertura do V Fórum Internacional da Associação dos Professores Católicos de Cabo Verde (APC-CV), realizado hoje na Praia, sob o lema “A Dignidade da Vida: Da Concepção ao ocaso”.

Durante a sua intervenção, o governante afirmou que é com muita satisfação poder participar deste encontro em representação da ministra da Saúde, para um momento de reflexão e de debate enraizado culturalmente em valores cristãos que traduzem e moldaram a matriz cabo-verdiana como nação desde há séculos.

Considerou que a vida humana está no centro de todas as abordagens e posicionamentos em que diariamente e através das acções se procura garantir de forma progressiva salvaguardar todos os direitos constituídos a todos os seres humanos, desde o recém iniciado ao adulto até aos que se encontram nos momentos finais da vida.

Evandro Monteiro lembrou que a esperança média de vida ao nascer do cabo-verdiano supera os 75 anos, valor ligeiramente acima da média mundial que ronda os 73 anos, sendo a esperança média de vida saudável ao nascer a rondar os 65 anos de idade, igual a média global e muito acima da média do continente.

“A taxa de cobertura do pré-natal situa-se acima dos 90% nas gestantes, com uma média de seis consultas durante a gravidez”, precisou, acrescentando que mais de 92% dos partos são realizados por profissionais de saúde e em estruturas de saúde.

Adiantou que, através do orçamento de Estado, o Governo tem assegurado também todo o esquema vacinal legislado, um desafio ainda presente para muitas outras realidades.

Ou seja, para o secretário de Estado, são de facto ganhos significativos, reflexos de todo um processo e esforço colectivo e da implementação de políticas públicas assertivas.

“Vimos também reforçando com melhores abordagens e respostas técnicas as principais causas de morte e de mortalidade e associadas às próprias especificidades e aos determinantes ligados à transição epidemiológica em Cabo Verde”, sublinhou.

O V Fórum Internacional da APC-CV sob o lema “A dignidade da Vida: da concepção ao ocaso” acontece durante os dias 18 e 19, no âmbito do seu XXIX aniversário da Associação dos Professores Católicos de Cabo Verde (APC-CV), no Centro Paroquial de Nossa Senhora da Graça.

Os temas abordados são variados e vão desde a Bioética da vida, concepção, gravidez precoce e seu acompanhamento, violência urbana, consumo de álcool e drogas, eutanásia e cuidados paliativos.

