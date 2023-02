Porto Novo/Ambiente: Quarenta e cinco famílias vão beneficiar de casas de banho em todo o município

18/02/2023 13:16 - Modificado em 18/02/2023 13:16

Quarenta e cinco famílias carenciadas no município do Porto Novo vão poder, dentro de pouco tempo, dispor de casas de banho no âmbito de um projecto de construção de casa de banho já na fase de implementação.

As casas de banho, que estão a ser construídas pela edilidade porto-novense, inserem-se no âmbito no projecto Água e Saneamento de Santo Antão, a cargo do Governo e financiado pelo Banco Árabe para o Desenvolvimento em África (Badea).

Para este ano, os investimentos previstos no sector do ambiente no município do Porto Novo rondam os 60 mil contos, sendo de destacar a construção das 45 casas de banho e acções de arborização neste concelho.

O projecto de Água e Saneamento de Santo Antão, que ultrapassa um milhão de contos, prevê ainda o alargamento da rede de esgotos e construção de uma estação de tratamento de águas residuais na cidade do Porto Novo, bem como a instalação de uma nova rede de água nesta urbe.

