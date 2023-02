Caso ken – Tribunal de São Vicente deu razão a Académica do Mindelo que quer agora ser ressarcido dos danos morais e materiais – C/Vídeo

Passados seis anos, após o polêmico caso, que ficou conhecido como “caso Ken”, em que a Federação Cabo-verdiana de Futebol, através de um Acórdão do Conselho de Justiça aplicou como pena perda de cinco jogos a Académica do Mindelo, por alegadamente ter usado de forma irregular o guarda-redes “Ken Ramos”, o tribunal de São Vicente decidiu anular o castigo e dar razão aos atuais campeões nacionais.

A decisão ditou a retirada de 15 pontos a Micá, que acabou por perder o campeonato na secretaria, numa altura em que era líder isolado da prova, época 2016/2017 e também que impediu a equipa de ir para o nacional e que acabou por beneficiar o CS Mindelense que acabou por ser o campeão regional.

Com esta decisão a Académica do Mindelo diz que foi feita justiça, embora tarde, mas fica assim foi “retirada uma mancha” que pairava sobre a direcção do clube ao longo destes anos.

O assessor jurídico do clube, Armindo Gomes, por seu lado, indicou que este é o primeiro passo.Agora segue a execução da sentença. Traduzindo a Académica do Mindelo quer o título de campeão regional época 2016/2017, a Taça e uma indemnização.

Armindo Gomes diz que a Associação Regional de Futebol de São Vicente (ARFSV), terá que cumprir a decisão do tribunal e voltar a restituir a normalidade que havia na altura, e declarar à Académica campeão do campeonato de São Vicente de 2016/2017.

A decisão do tribunal surge na sequência de um processo instaurado pela Académica do Mindelo,uma providência cautelar com o objetivo de suspender a decisão do Conselho de Justiça da FCF que deu razão a um protesto do FC Derby.

O Presidente da direcção da Associação Académica do Mindelo, Manuel Cabral, diz que ficou provado que o jogador que foi inscrito de forma legal, com toda a documentação nacional autêntica, seja posto em causa.

Académica do Mindelo é líder isolado no campeonato de São Vicente com três pontos de vantagem sobre o Mindelense que ocupa a segunda posição e, caso o recurso não der razão à “Mica”, o Mindelense revalida o título na secretaria e os estudantes perdem a oportunidade não só de serem campeões, como também a presença no nacional.

O Caso

Segundo o acórdão nº. 1 de 2017, datado de 21 de Abril, do Conselho de Justiça (CJ) da Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF), foi aplicada à Académica do Mindelo uma pena de derrota nos cinco jogos em que a Académica do Mindelo utilizou o guarda-redes Ken e, uma multa de 25 mil escudos, por alegada inscrição ilegal no Campeonato Regional de São Vicente.

Alegando diferenças na inscrição do futebolista em causa uma vez que ficou provado, aos olhos da FCF, que o futebolista Keven Jorge Sousa Ramos, conhecido por Ken, que foi inscrito e licenciado para a época 2016/2017 para jogar na Académica do Mindelo, é o mesmo jogador Kevin Jorge Ramos Sousa, que jogou pelo Nacional da Madeira (Portugal), seu último clube no estrangeiro.

Elvis Carvalho