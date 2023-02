São Vicente – Estádio Adérito Sena recebe provas de atletismo para captação de jovens talentos

17/02/2023 19:49 - Modificado em 17/02/2023 19:49



A Federação Cabo-verdiana de Atletismo (FCA) criou um programa que pretende captar jovens talentos de 12 a 14 anos em todas as ilhas no quadro da retoma das atividades desportivas, com o intuito de apoiar e incentivar a prática do atletismo. Com isso, arranca neste sábado, 18, as provas de atletismo no Estádio Adérito Sena, envolvendo cerca de 250 adolescentes em representação de todas as Escolas Secundárias da ilha.

Este programa pretende identificar, captar, dar seguimento e avaliação de talentos dispersos por todos os municípios e ilhas.

A FCA lembra que após os eventos que abrangeu a ilha do Sal e Santiago norte e sul, agora é a vez de São Vicente receber as provas, de atletismo que acontece amanhã dia 18 do mês Corrente, Sábado, pelas 9 horas da manhã, no Estádio Adérito Sena, envolvendo cerca de 250 Adolescentes em representação a todas as Escolas Secundárias da ilha de S.Vicente.

Em nota, a federação explica que a implementação deste projeto de identificação e captação de talentos surge como uma necessidade premente, visto ser uma forma de massificação das diferentes disciplinas no panorama do atletismo nacional.

Numa fase inicial o projeto contempla as ilhas, Sal, São Vicente e Santiago. “O objetivo é conseguir uma abrangência nacional, de forma a poder identificar, captar e acompanhar talentos para as diversas disciplinas do atletismo em todas as regiões desportivas do país, através da elaboração de um plano de Monitorização, seguimento e avaliação dos talentos e da realização de uma prova teste para seleção dos melhores talentos nacionais”, aponta a referida nota.

Este Projeto enquadra-se na “Captação Nacional de Talentos 2022/23”, sob os auspícios da Federação Cabo Verdiana de Atletismo (FCA) e do Comité Olímpico Cabo-verdiano (COC), parceiro-chave na implementação deste projeto.

AC