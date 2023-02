Carnaval: Santo Antão sem desfile oficial -grupos de animação e comunidade educativa fazem a festa

Este ano, os concelhos da ilha de Santo Antão não vão fazer o desfile oficial do carnaval, ficando-se assim pelas animações de pequenos grupos locais, além de saídas pelas artérias das cidades, de grupos das escolas.

Em Porto Novo, escolas dos agrupamentos 1 e 2 da cidade saíram hoje às ruas para brincar o carnaval. Este dia de hoje está voltado para o carnaval da comunidade educativa. A festa do Rei Momo começou na manhã desta sexta-feira com os jardins de infância a dar o pontapé de saída e de tarde saem às ruas crianças do Ex-Ciclo com o tema “Educação”, enquanto o liceu Alto Peixinho vai debruçar sobre ecologia.

Conforme a Câmara Municipal, este ano, no Porto Novo não houve a inscrição de nenhum grupo carnavalesco no Desfile Oficial do Carnaval 2023, “por motivos inerentes aos mesmos, este ano não haverá Desfile Oficial”.

No entanto, os habituais desfiles de Carnaval Escolar e ainda Grupos Espontâneos e de Animação, vão fazer a festa. De acordo com a calendarização, o Carnaval do Pré-escolar e Escolas do Ensino Básico, aconteceu sexta-feira,17.

O desfile Mendigas de Branquinho está agendado para domingo, dia 19 de fevereiro, e ainda, no dia 21 fevereiro, terça-feira, Grupos Espontâneos, Desfile Grupo Rª de Corujinha, Desfile Trio Elétrico – Mendigas de Brenkin, Desfile Trio Elétrico – Vindo dos Carvoeiros.

Nesta quinta-feira, 16 de fevereiro, a Câmara Municipal do Porto Novo proporcionou um desfile de carnaval destinado aos idosos do centro de cuidados, como forma de lhes dar mais alegria nesta época e mostrar que não há idade para brincar a festa do Rei Momo.

A alimentação saudável, nomeadamente o consumo de frutas foi o tema escolhido para o desfile dos menos jovens.

Este ano também não haverá desfile de grupos oficiais em Ribeira Grande, mas alguns grupos de animação não deixam esses dias passarem em branco. O grupo de animação da zona de Mão Pra traz já tem agendado para o dia 19, domingo uma saída para as ruas da cidade da Ribeira Grande. Além deste, um outro grupo do único ginásio e o grupo de Mendingas do Tarrafal vão desfilar.

