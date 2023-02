Carnaval dos mais pequenos já se faz sentir nas ruas da Cidade do Mindelo

17/02/2023 19:43 - Modificado em 17/02/2023 19:43

A partir das 9h desta sexta-feira, o carnaval dos mais pequenos já movimentou as ruas da cidade do Mindelo. Várias escolas do ensino básico e jardins infantis deram cor às artérias da cidade, em ritmo de folia. A programação do carnaval 2023 começa a ser cumprido a partir deste dia até a próxima quarta-feira, dia de entrega de prêmios aos grupos oficiais.

A Liga Independente dos Grupos de Carnaval de São Vicente (LIGOC-SV) já tornou público o calendário das atividades carnavalescas que vão movimentar a cidade do Mindelo durante seis dias a fio.

Nesta sexta-feira, a partir das 9h, as escolas Valentina Lopes da Silva e Ribeira Bote uniram-se para trazer o tema biodiversidade com os seus foliões a trazer as figuras de tartarugas, pescadores, aves marinhas e mergulhadores, sem descartar a problemática do lixo no mar.

Quem trouxe o mundo da fantasia foi o jardim Casa da Criança que trouxe personagens da Disney à cidade. Escola Aurélio Gonçalves, Jardim Despertar e Jardim Welly, que encerra os desfiles do período da manhã.

A partir das 15h, o Centro de Crianças com Vulnerabilidade Especiais de São Vicente (CCVE-SV) e da Escola de Espia, e, às 17:00, o Trio Convivência vão encerrar as atividades deste dia.

Na manhã de sábado, 18, o arranque será dado a partir das 09:30 com a Escola Portuguesa do Mindelo, seguida da Escola Salesiana de Artes e Ofícios do Mindelo.

À tarde desfila o grupo Vovô, a Delegacia de Saúde de São Vicente, os professores e a Uni-Mindelo, que encerra às 17:00.

Este ano, cerca de 30 grupos de animação, dos quais escolas de ensino básico e secundárias, instituições e organizações, vão participar nos desfiles que marcam o arranque do Carnaval em São Vicente.

AC – Estagiária