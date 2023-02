São Vicente: Enapor assina acordo com grupos oficiais do Carnaval como forma de contribuir para a festa

A Enapor – Portos de Cabo Verde assina, na sexta-feira, um acordo de patrocínio com os grupos oficiais do Carnaval de São Vicente, como forma de contribuir para a festa que se “tem tentado transformar num dos maiores recursos económicos, quiçá numa indústria”.

Conforme informações dos responsáveis da empresa gestora dos portos, a intenção é ajudar o Carnaval, “um recurso de índole cultural que tem tentado se transformar num dos maiores recursos, e quiçá, numa indústria”.

Com este propósito, e no âmbito da sua política de responsabilidade social e da Politica de Patrocínio, a empresa anualmente celebra parcerias com câmaras municipais e grupos de todo o País, nas quais, para além do patrocínio monetário, apoia com a cedência de equipamentos gratuitos, exemplos de atrelados e tractores, utilizados na confecção dos carros alegóricos e nos desfiles.

No caso de São Vicente, o acto de assinatura do acordo acontece na manhã de sexta-feira, nas instalações da Enapor, com a presença de responsáveis da empresa e também dos grupos oficiais de São Vicente.