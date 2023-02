Boavista passa a ter voo direto desde Madrid da Iberojet durante o verão de 2023

16/02/2023 18:34 - Modificado em 16/02/2023 18:34

A ilha da Boavista passa a ter voo direto desde Madrid da Iberojet durante o verão de 2023. A ligação direta, e sem escalas, conforme a companhia, começa em junho e termina em setembro.

“A Ávoris Corporación Empresarial, dentro da sua estratégia de oferecer todos os anos novos destinos aos seus viajantes, através da sua companhia aérea e do tour operador Travelplan, criou a oferta de viagens com voo direto de Madrid a Boavista”, garantiu a responsável do RIU Hotels & Resorts.

A programação das viagens da Travelplan com o grupo RIU Hotels & Resorts centra-se nos três estabelecimentos de 5* que têm a cadeia hoteleira no destino: o renovado RIU Karamboa (hotel Adults Only), o RIU Palace Boavista e o RIU Touareg, todos com o serviço All inclusive by RIU.

Cabo Verde é um país que viu a sua economia muito afetada com a pandemia devido ao fecho das fronteiras. O turismo é fundamental para o programa da retoma económica do país desenhada pelo governo. Um voo direto possibilitará a entrada de mais turistas no país, contribuindo para retoma do setor para os números anteriores aos da pandemia.

A cadeia internacional RIU foi fundada em Mallorca em 1953 como um pequeno negócio de férias da família Riu, fundadora e atual proprietária da terceira geração.

A companhia centra o seu negócio na hotelaria de férias e mais de 70% dos seus empreendimentos oferecem o reconhecido serviço “All inclusive by RIU”.

A RIU Hotels & Resorts possui 100 hotéis em 20 países que em 2020 receberam 2,3 milhões de clientes e onde trabalharam 24 425 empregados no total. Atualmente a RIU é a 32ª maior cadeia hoteleira do mundo, a terceira em Espanha a nível de ingressos e a quarta em número de habitações.