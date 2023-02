Brasil: Rio de Janeiro espera receber cinco milhões de pessoas para o Carnaval

16/02/2023 16:12 - Modificado em 16/02/2023 16:12

O Carnaval do Rio de Janeiro, o mais emblemático do Brasil, prevê receitas de 4,5 mil milhões de reais (cerca de 810 milhões de euros) este ano, disse a prefeitura da cidade.

O Carnaval da cidade maravilhosa é responsável por um terço de toda a atividade económica do gigante sul-americano durante a época carnavalesca.

Segundo o Gabinete do presidente da Câmara, o montante esperado para o período do carnaval será 12,5% superior ao de 2020, o último ano em que o festival foi realizado com todos os seus componentes, porque em 2021, devido aos efeitos ainda latentes da pandemia da covida-19, os desfiles de rua (blocos), considerados a vida e a alma do carnaval, foram cancelados.

Só os grupos que compõem o ‘Carnaval da rua’ deverão trazer 1,2 mil milhões de reais (220 milhões de euros), um aumento de 20% em relação a 2020, segundo um estudo encomendado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Económico do Rio de Janeiro.

O Carnaval do Rio é um motor de desenvolvimento económico na cidade, uma vez que gera emprego ao longo do ano e é a fonte de rendimento para milhares de famílias que ganham a vida com o festival.

Um único dia de desfile no Sambódromo movimentou cerca de 20.000 pessoas. Nos 27 desfiles do Sambódromo em 2022 participaram 66.200 pessoas.

Para tornar o Carnaval do Rio deste ano “inesquecível”, a Câmara Municipal deu um subsídio nunca antes visto (2,15 milhões de reais, cerca de 390.000 euros) a cada uma das escolas do Grupo Especial, aqueles que realizam os majestosos desfiles de sambódromo.

“Depois do momento difícil que o Rio e o Carnaval carioca atravessaram devido às sucessivas crises políticas e administrativas dos últimos anos, agravadas pela pandemia, é tempo de realizar o maior Carnaval da história em 2023”, disse Eduardo Paes, o presidente da câmara da cidade, ao apresentar os números.

Os bilhetes para ver os majestosos desfiles no sambódromo do Rio de Janeiro já estão esgotados desde o dia 08 de Fevereiro com a venda de bilhetes para os setores populares, disseram os organizadores.

Os cobiçados bilhetes, que custaram apenas 15 reais ( cerca de 2,3 euros), desapareceram em menos de duas horas, de acordo com a Liga Independente de Escolas de Samba (Liesa).

Os seus desfiles terão lugar nos dias 19 e 20 de Fevereiro no sambódromo de Sapucaí, o gigantesco ‘templo’ onde todos os anos mais de milhares de pessoas se rendem à criatividade, música e cor.

Os bilhetes variavam entre 2,3 a 170 euros na bancada, mas ainda há bilhetes nas cabines privadas onde artistas e DJs de renome atuam, com preços que podem chegar aos 1.950 euros

Para o Carnaval do Rio, com mais de 400 bandas e desfiles agendados até 26 de Fevereiro, espera-se a participação de mais de cinco milhões de pessoas e até a semana passada estava confirmada uma taxa de ocupação hoteleira de mais de 80%.

Devido ao número de pessoas esperado o famoso “carnaval da rua”, a polícia implementou uma pesada operação de segurança para impedir roubos.

Mais de vinte postos de controlo com detetores de metais foram colocados pelos oficiais para acesso às zonas que mobilizam o maior número de pessoas.

Noticias ao Minuto