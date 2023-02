Movimento nos portos de Cabo Verde inicia 2023 com 114 mil passageiros

16/02/2023 16:13 - Modificado em 16/02/2023 16:13

Os portos cabo-verdianos movimentaram 114.075 passageiros no transporte marítimo interilhas em Janeiro, um novo aumento mensal, de 21,1% face ao mesmo mês de 2022, segundo dados oficiais.

De acordo com o relatório mensal de tráfego da Enapor, empresa pública responsável pela gestão dos nove portos do arquipélago, o registo de Janeiro representa, ainda assim, uma quebra de 14,6% face a Dezembro, apesar de se manter acima dos 100 mil passageiros mensais.

Os portos cabo-verdianos registaram em Agosto passado o recorde histórico de 181.420 passageiros, mantendo assim a recuperação das fortes quebras desde 2020, quando as viagens interilhas de passageiros foram condicionadas pelas medidas para conter a pandemia de covid-19.

O anterior máximo histórico no transporte marítimo interilhas registou-se também em Agosto, de 2021, com um movimento global de 168.901 passageiros.

Em Janeiro passado, o movimento de passageiros no Porto Grande representou 36,6% do total e no Porto Novo 32,5%, respetivamente nas ilhas vizinhas de São Vicente e Santo Antão. O porto da Praia, capital do país, registou uma quota de 11,2% do total, com um movimento que caiu para 12.788 passageiros, indica o relatório da Enapor, a que a Lusa teve hoje acesso.

A CV Interilhas, liderada (51%) pela portuguesa Transinsular, do grupo ETE, detém desde Agosto de 2019 a concessão do serviço público de transporte marítimo de passageiros e carga, por 20 anos, concentrando estas operações.

Só a CV Interilhas transportou cerca de um milhão e meio de passageiros em três anos de operações no arquipélago, segundo dados divulgados em Agosto à Lusa pela empresa.

Globalmente, os portos de Cabo Verde movimentaram em Dezembro 635 escalas de navios, mais 9,5% face ao mesmo mês de 2022, enquanto o movimento de mercadorias, em termos homólogos, aumentou 22,2%, para 198.687 toneladas.

A Lusa noticiou anteriormente que os portos de Cabo Verde movimentaram em 2022 um recorde de 1.357.247 passageiros, um aumento de 24,6% tendo em conta os 1.088.626 movimentados em 2021.

LUSA