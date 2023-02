AJOC diz estranhar e perplexo com a medida de rescisão de contrato a termo do jornalista Geremias Furtado

16/02/2023 16:09 - Modificado em 16/02/2023 16:09

A Associação dos Jornalistas de Cabo Verde (AJOC) reagiu esta quinta-feira, através de um comunicado, ao caso do jornalista e presidente desta mesma associação, Geremias Furtado que foi hoje demitido da agência cabo-verdiana de notícias, Inforpress, através de uma carta que comunica a intenção de rescisão do contrato de trabalho a termo.

A decisão acontece no mesmo dia em que o Santiago Magazine noticiou a existência de uma “tensão na Inforpress” devido ao descontentamento de um grupo de jornalistas em relação à atual gestão de José Furtado. Situação que se agravou, por conta da recente deslocação do atual Diretor da Informação da inforpress à Marrocos em condições “pouco claras” para a redação.

A Direcção da AJOC, recebeu, ontem , 15 de Fevereiro, uma missiva com uma queixa formal/pedido de intervenção do Associado e Presidente do Sindicato, Geremias Furtado, dando conta de várias situações de “retaliação” por parte do Gestor Único da Inforpress, que culminou ontem, 15, com a rescisão do seu Contrato a Termo.

Mais, estranhamos que a medida, tomada unilateralmente pelo Gestor Único da Inforpress, José Vaz Furtado, contra o seu trabalhador surge quando ainda decorre na Autoridade Reguladora da Comunicação Social – ARC e na Inspeção Geral do Trabalho – IGT – dois processos metidos pelo trabalhador da Inforpress – Geremias Furtado contra o Gestor Único, José Vaz Furtado, por Assédio Laboral.

“Por isso, é com estranheza e perplexidade que somos surpreendidos com a medida de rescisão de Contrato a Termo, sem que as instituições que Regulam o sector e as situações de contenda laboral, no caso o IGT, tenham tido a oportunidade de fazer cumprir o seu papel, num estado de Direito Democrático que é Cabo Verde”, refere o comunicado.

A associação diz estar a inteirar-se ainda dos contornos legais, e é com grande estranheza que vê o Presidente de um Sindicato de Jornalistas ser demitido desta forma, reiterou, que se “configura arbitrária”.

A agremiação lembra que, ao abrigo da Lei, todo o sindicalista tem uma proteção chamada Estabilidade Provisória que vale pelo período de atuação como dirigente sindical, no período do mandato, mais um ano. Se for reeleito, a estabilidade continua.

A AJOC citou no comunicado o Art. 5 da Convenção 158 da OIT – Organização Internacional do Trabalho (OIT) sobre o tema, que indica que “aos candidatos que concorrem e não se elegem, o período de estabilidade é de um ano a partir do resultado eleitoral/do pleito”.

“Posto isto, a AJOC espera, antes de mais, que as autoridades competentes possam agir e fazer o seu trabalho no estrito cumprimento da Lei, fazendo fé na credibilidade e idoneidade das Instituições, tratando-se de uma contenda laboral”, sublinha o documento.

No entanto, a Direção da AJOC condena, lamenta e lembra que nenhum trabalhador deve ser demitido, perseguido ou sofrer represálias, por denunciar aquilo que considera serem atropelos à Liberdade de Imprensa, por parte de uma Entidade Patronal.

“Não podemos terminar sem condenar, igualmente, a tentativa de se Politizar esta contenda laboral, que envolve o Presidente da AJOC e o Gestor Único da INFORPRESS, na tentativa de arrolar, descredibilizar e tentar colar a Direcção da AJOC, que goza de idoneidade e é constituída por profissionais com várias décadas de experiência no Sector, em diferentes ilhas, a contendas políticas”, destacou a associação.

AC