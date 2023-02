MCIC confiante de que este ano haverá um grande carnaval no Mindelo

16/02/2023 16:06 - Modificado em 16/02/2023 16:06

Na noite, desta quarta-feira, o ministro da cultura e das indústrias criativas visitou alguns ensaios que estavam a decorrer em vários pontos da cidade do Mindelo e afirmou confiante que este ano haverá um grande carnaval na ilha.

Depois de ter passado pelos estaleiros, um dia antes, a noite desta quarta-feira, 15 de Fevereiro, foi dedicada à visita aos ensaios dos cinco grupos oficiais que irão desfilar nos dias 20 e 21 em Mindelo (quatro deles a concurso).

“Das visitas que fiz tenho a absoluta convicção de que vamos ter um grande carnaval este ano em Mindelo, a parte da logística já se vê toda a parte da bancada. A alegria popular, muitas pessoas das outras ilhas que se comprometem e deslocam-se para fazerem parte do enredo,”, afirmou Abraão Vicente.

Após uma breve passagem por alguns ensaios, o ministro congratula as direções dos grupos, justificando ter observado “um esforço quase sobre-humano para manterem de pé este projeto”.

“Vibrante e convidativo”, é assim que o governante qualifica os ensaios que a seu ver, já é notório a sintonia dos grupos de carnaval de São Vicente quanto à música e a coreografia que irão entrar no circuito carnavalesco da ilha.

Quase na reta final da preparação das figuras, foliões e carros alegóricos, nos estaleiros de Samba Tropical, Estrela do Mar, Flores do Mindelo, Monte Sossego e Cruzeiros do Norte trabalha-se a todo o vapor.

“Sente-se aquilo que é único em Mindelo, a vibração popular e o engajamento do público e da população em geral que mesmo não fazendo parte dos grupos faz questão de acompanhar a construção do carnaval do Mindelo, os ensaios, o enredo”, sublinhou o ministro.

Depois destas visitas o titular da pasta da cultura voltou a apelar para um maior engajamento das empresas e do setor privado no carnaval do Mindelo. “Há mais engajamento dos grupos, há mais vontade popular, falta financiamento e este financiamento não pode vir só do Estado”, argumentou.