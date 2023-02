vencedores do Mister Inter-liceus Cabo Verde 2023 ganham bolsa de estudos em Portugal

O vencedor do concurso ganha uma bolsa de estudos em Portugal com cursos técnicos superiores profissionais com o intuito de incentivar cada vez mais os jovens aos estudos e contribuir na educação e no crescimento acadêmico da nossa geração e das gerações futuras, formando assim futuros profissionais para o nosso país.

O evento, a primeira edição do “Miss e Mister Inter-liceus Cabo Verde”, acontece na ilha do Sal e conta com a participação de 18 candidatos de todas as ilhas do país. O certame está agendado para o dia 01 de abril, sob o tema “Cabo Verde o paraíso da cultura”.

A organização recorda que todos os anos é realizado “Miss e Mister” escolas, seguida de Miss e Mister Inter-Liceus da ilha para selecionar os candidatos vencedores a nível da mesma.

Steven Rocha, da organização explica que na sequência, surge o projeto “Miss e Mister Inter-Liceus Cabo Verde” com a finalidade de mostrar ao público a “verdadeira união dos jovens estudantes do país”, e vai mais longe apontando, que este evento poderá ser usado para desenvolver uma “conscientização entre os nossos jovens”.

O objetivo principal do evento sustenta a organização numa nota de imprensa é eleger o “Miss e Mister Inter-liceus Cabo Verde”, realizado sobre o pretexto “sociocultural com foco na participação dos estudantes do ensino secundário de Cabo Verde”, e desta forma reconhecer e valorização da graça, desenvoltura, beleza e formosura feminina e masculina dos nossos liceus bem como fomentar a inclusão social.

O tema: “Cabo Verde, o paraíso da cultura”, serve de mote para, segundo Rocha, homenagear e enaltecer todos os antigos envolvidos na construção do patrimônio cultural do povo cabo-verdiano.

“Cabo Verde, um país que aos olhos do mundo parece ser tão pequeno, é dono de uma grande diversidade. São dez ilhas, belas terras com pessoas fortes e majestosas diferentes na individualidade e todos iguais no que diz respeito à nação “justifica Steven Rocha, para o lançamento do concurso.

Steven Rocha apela ao engajamento das restantes Câmaras Municipais, à semelhança da autarquia do Sal, no sentido de darem o seu suporte para o deslocamento dos candidatos à ilha do sal. “Pois estamos a criar todas as condições necessárias para um bom concurso e esperamos que os mesmos não deem as costas aos estudantes que podem perder essa oportunidade de estudo”, concretizou.

EC