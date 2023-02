Portugal: Tribunal Arbitral do Desporto dá razão a basquetebolista cabo-verdiano do Benfica e anula castigo

O Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) de Portugal anulou a sanção de dois jogos de castigo ao basquetebolista cabo-verdiano Ivan Almeida (Benfica), por ter mandado calar adeptos do FC Porto na sequência de alegados insultos racistas.

Em causa, de acordo com o jornal português A Bola, estava um recurso interposto pelo internacional cabo-verdiano durante o jogo do título com o FC Porto, no Dragão Arena (Porto, Portugal), em Junho último, no qual o atleta sentindo-se discriminado foi expulso ao mandar calar os adeptos rivais.

O acórdão, revelado no site do TAD, vinca que a punição tinha sido aplicada pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Basquetebol sem ter sido precedida de audiência do arguido, princípio consagrado na Constituição da República Portuguesa, dando assim razão ao recurso apresentado por Ivan Almeida.

