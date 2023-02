São Vicente: Hotéis e residenciais com taxa de ocupação a 100 % e voos lotados para Carnaval

15/02/2023 16:49 - Modificado em 15/02/2023 16:49

A uma semana do Carnaval, os estabelecimentos turísticos de São Vicente estão com lotação a 100 por cento (%) e já não há bilhetes de avião para quem quer viajar para a ilha porque os voos estão lotados.

Esta informação foi constatada pela Inforpress nas unidades hoteleiras e residenciais da ilha, principalmente no centro da cidade do Mindelo que, a partir de sexta-feira, entra no frenesim com o início dos desfiles dos grupos de animação, provenientes das zonas periféricas, dos jardins, escolas de ensino básico obrigatório e secundárias e ainda de organizações e instituições numa espécie de pré-aquecimento para o desfile oficial do Carnaval, de terça-feira, 21 de Fevereiro.

Nos hotéis situados exactamente no percurso do desfile, casos do Hotel Porto Grande, do Mindelo Hotel e do Dom Paco, informaram que a taxa de ocupação é de 100 %, não existindo disponibilidade para quem quiser ver o Carnaval passar a partir da janela do quarto.

Na Santa Cruz Boutique Hotel, na Rua de São João, a taxa de ocupação está a 70 %, prevendo-se atingir 100 % a partir do dia 18, sábado, até 22, quarta-feira.

Também, na residencial B. Leza informaram que receberam um grupo de turistas franceses, dos que estão previstos, para chegar e a partir da próxima sexta-feira, 17, não haverá mais camas disponíveis.

Todos os voos nacionais com destino à ilha de São Vicente também estão lotados, conforme constatou a Inforpress nas agências de viagens, em São Vicente, e nos ‘sites’ de venda ‘online’.

Este ano, o desfile oficial do Carnaval de São Vicente vai arrancar a partir das 18:30, fruto de um acordo entre os grupos e a Liga Independente dos Grupos Oficiais do Carnaval de São Vicente (LIGOC-SV) e câmara de São Vicente para a mudança do horário do desfile. Isto, apoiando-se na ideia de que “o espectáculo será favorecido pelas luzes artificiais nocturnas o que o fará brilhar ainda mais”.

O primeiro grupo a desfilar será o Flores do Mindelo, que iniciará às 18:30, com o enredo “Renascer num voo”, o segundo será o Estrela do Mar, às 19:00, com o enredo “No Salvá nos planeta azul”, o terceiro Cruzeiros do Norte, às 19:30 , com o enredo “Três Cosa Sab na Vida: Saúde, Dinheiro e Amor” e o quarto Monte Sossego, que iniciará o desfile às 20:00 com o enredo inspirado no poema do falecido escritor, político, diplomata e poeta mindelense Onésimo Silveira, “O povo das ilhas quer um poema diferente para no poema do povo das ilhas”.

A Escola de Samba Tropical, como de costume, fará o seu desfile na noite de segunda-feira, 20 de Fevereiro.

De acordo com informações, divulgadas pela LIGOC-SV, a concentração dos grupos será na Praça Dom Luís e Avenida Marginal e o desfile começará na Rua de Lisboa, segue pela Avenida Baltazar Lopes da Silva, Travessa Cadamosto, Praça Amílcar Cabral (Praça Nova), Avenida 5 de Julho, Rua Cristiano de Sena Barcelos e a dispersão será na Avenida Marginal.

