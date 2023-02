Soncent Superliga – Bassana deixa comando técnico do Falcões do Norte

15/02/2023 16:45 - Modificado em 15/02/2023 16:45

O Clube Falcões do Norte comunicou, hoje, 15 fevereiro, que rompeu os laços com o treinador Jorge Carlos Crato Monteiro, “Bassana”. A informação foi avançada pelo clube nas redes-sociais.

Após sete jornadas sem vencer, com apenas dois empates e cinco derrotas, a equipa de Chã de Alecrim, como forma de tentar inverter os maus resultados, optou por dispensar o antigo internacional cabo-verdiano havia assumido o comando técnico do clube em dezembro de 2021, substituindo o outro antigo internacional, “Zé d’Angola”, no comando técnico do clube que disputa a primeira divisão do campeonato regional de São Vicente, agora “Soncent SuperLiga”.

“Vimos por este meio informar a todos os nossos sócios, adeptos, simpatizantes e a comunidade Desportiva em geral que, infelizmente, a partir desta data o Mr. Bassana já não será o nosso treinador principal”, informou o clube que expressou ainda “profundo agradecimento”, ao técnico pelo empenho, dedicação e profissionalismo que sempre demonstrou enquanto estava à frente do clube.

E desejou ao técnico, “sucessos sempre tanto na sua vida pessoal e projetos futuros”.

No que diz respeito ao campeonato, Mindelense e FC Derby lideram com 18 pontos, a Académica segue em terceiro com 15. O Amarante 11, o Batuque 8.

Seguem o Castilho com 5 pontos e Falcões do Norte com dois pontos, está em sexto.

E o Ribeira Bote, continua a sua má campanha na cauda da tabela classificativa, os mesmos dois pontos, que a equipa de Chã de Alecrim.

A prova terá um interregno para os jogos da Taça de São Vicente, no próximo fim-de-semana de 18 e 19 de Fevereiro de 2023 com os seguintes jogos da Segunda Eliminatória:

Batuque – Estoril Monte Sossego e Salamansa – Académica no sábado, 18, e no domingo, Ribeira Bote – Uni Mindelo e Castilho – Mindelense.

Elvis Carvalho