Ministra da Saúde participa da Cimeira Mundial de Governança e Fórum de Troca de Experiências, em Dubai

15/02/2023 16:39 - Modificado em 15/02/2023 16:39

A Cimeira Mundial da Governança, que tem lugar em Dubai de 12 a 15 de fevereiro de 2023, realiza-se sob o tema “Moldando os governos futuros”. Trata-se de uma plataforma única de discussão que reúne líderes de pensamento, especialistas globais e tomadores de decisão de todo o mundo para compartilhar e contribuir para o desenvolvimento de ferramentas, políticas e modelos que são essenciais para moldar futuros governos.

Com vista a contribuir para um futuro melhor para a humanidade, a agenda do evento destaca seis temas principais, nomeadamente, acelerar o desenvolvimento e a governança, o futuro das sociedades e da saúde, explorar as fronteiras através da ciência e da tecnologia para resolver desafios, governar a resiliência econômica e a conectividade e o projeto global de cidades e sustentabilidade priorizando o aprendizado e o trabalho.

Com esta Cimeira pretende-se capacitar líderes mundiais para estabelecer modelos de governo, políticas criativas e tecnologias por meio da aceleração da inovação de serviços governamentais para acomodar sociedades globais, tendo em conta a saúde, o desenvolvimento científico e tecnológico, e recuperação e a resiliência económica com vista a criar um ambiente global mais sustentável e melhor.

Na ocasião, a Ministra da Saúde participou, também, do Fórum de Troca de Experiências, no dia 13 de fevereiro, definido como um amplificador de princípios e práticas sobre o futuro de governos e organizações por meio do intercâmbio de melhores práticas de todo o mundo, que pode ser visto como uma fonte preferencial de inspiração e suporte.