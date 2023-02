Preço dos bilhetes das bancadas para assistir carnaval sobem para 2.000 escudos

Bancadas Rua de Lisboa – Mindelo – São Vicente @EC

Com menos de uma semana para o desfile do carnaval de São Vicente, agendado para o dia 21 de fevereiro, próxima terça-feira, a Liga Independente dos Grupos Oficiais do Carnaval (LIGOC-SV), anunciou a venda dos bilhetes das bancadas. Os bilhetes passam a custar até entre mil (1.000$00) a dois mil escudos (2.000$00).

À semelhança dos anos anteriores, as bancadas foram colocadas na Rua de Lisboa, Rua Machado e Praça Amílcar Cabral “possibilitando à população a vivência do Carnaval com melhores condições de assistência”, conforme a Câmara Municipal de São Vicente.

Em relação ao preço das bancadas, houve um aumento de 500 escudos, como forma de “acelerar” o retorno do investimento feito nas bancadas. “Custam entre 1500 a 2000 escudos e na Praça Nova vai ser 1.000 escudos. “Um ligeiro aumento para de forma a reaver este investimento”, explicou o presidente da liga, Marco Bento, que justifica essa medida com o investimento feito nas bancadas e cujo retorno é muito demorado.

E como seria de esperar, as reações não pararam de surgir, devido ao post feito nas redes sociais da organização, que nos últimos anos tem sido o foco de várias críticas, desde da sociedade civil, até de membros dos grupos de carnaval.

Para o público, este aumento é uma “autêntica roubalheira”. Dizem que as bancadas além de “roubar” um bom espaço no passeio, onde antes ficavam milhares de pessoas, as bancadas vieram reduzir o número de pessoas que queiram ver o carnaval durante o trajecto.

“Não se esqueçam que o carnaval foi, é e sempre será uma festa do povo, feita pelo povo e para o povo” e com isso dizem, que, infelizmente, “o povo não pode pagar a bancada, nem tem espaço para ficar de pé e ver de graça.

Cada pessoa, à semelhança de 2020, conforme informações, poderá efectuar a compra de dois bilhetes por dia e cada pulseira corresponde exclusivamente a um único lugar e também não há preços diferentes para crianças ou idosos.

E para quem for assistir os desfiles nas bancadas do “Sambódromo do Mindelo”, o local não possui lugares ou condições para pessoas que usam cadeira de rodas. “As bancadas não dispõem de acesso para pessoas de mobilidade reduzida-cadeirantes (no entanto haverá zonas especiais ao longo do percurso)”, alegou a organização, sem avançar, no entanto, onde são.

As bancadas, conforme a mesma fonte, “não dispõem de lugares marcados pelo que é recomendado o cumprimento dos horários”.

Este ano o desfile oficial do Carnaval de São Vicente, no dia 21 de Fevereiro, vai arrancar a partir das 18:30, fruto de acordo entre os grupos e a Liga Independente dos Grupos Oficiais do Carnaval de São Vicente (LIGOC-SV) e os grupos para a mudança do horário do desfile.

O primeiro grupo a desfilar será o Flores do Mindelo, que iniciará às 18:30, com o enredo “Renascer num voo”, seguido do Estrela-do-mar, às 19:00, com o enredo “No Salvá nos planeta azul”.

Cruzeiros do Norte é o terceiro a sair, às 19:30, com o enredo “Três Cosa Sab na Vida: Saúde, Dinheiro e Amor” e o quarto Monte Sossego, que iniciará o desfile às 20:00 com o enredo inspirado no poema do falecido escritor, político, diplomata e poeta mindelense, Onésimo Silveira, “O povo das ilhas quer um poema diferente para no poema do povo das ilhas”.

O grupo Samba Tropical, como de costume, fará o seu desfile na noite de segunda-feira, 20 de Fevereiro.

